Blaze: Disney потеряла почти $900 млн на «политкорректных» фильмах

04:03
Figaro: почти 80 человек задержаны в ходе беспорядков во Франции
По меньшей мере 77 человек были задержаны в ходе беспорядков, которые начались после гибели подростка в парижском пригороде Нантере, сообщает газета Figaro со ссылкой на полицию Парижа.
03:55
В ЕАО после пропажи ребёнка возбуждено дело об убийстве
Уголовное дело об убийстве малолетнего возбуждено в Еврейской автономной области после пропажи четырёхлетнего мальчика в селе Песчаное, сообщает СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО.
03:42
Figaro: во французском Френе была совершена попытка побега из тюрьмы
Во французском городе Френ была предпринята попытка бегства из тюрьмы, сообщает газета Figaro со ссылкой на источник.
03:29
Депутат ГД Фёдоров предложил ввести льготные ж/д билеты для студентов из южных регионов
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил ввести льготные железнодорожные билеты для студентов из южных регионов, в которых действуют ограничения на авиаперелёты. Копия письма на имя главы Минтранса Виталия Савельева есть в распоряжении RT.
03:28
Марокко отзывает посла в Швеции на фоне инцидента с сожжением Корана
Марокко отзывает своего посла в Швеции на фоне инцидента с сожжением Корана в Стокгольме, сообщает МИД страны.
03:19
РИА Новости: новейшие фрегат и корвет скоро поступят в состав ВМФ России
Российский военно-морской флот в ближайшее время пополнят фрегат «Адмирал Головко» и корвет «Резкий», сообщил генеральный директор «Объединённой судостроительной корпорации» Алексей Рахманов.
03:07
Танк Т-80БВМ ВС России подбил БМП Bradley ВСУ с дистанции 9,5 км
Российский танк Т-80БВМ поразил украинскую БМП Bradley американского производства на Купянском направлении с дистанции 9,5 км, сообщил наводчик-оператор танка с позывным Маэстро.
02:55
В детском лагере «Белые горы» в Приамурье отравились 70 детей
Прокуратура Бурейского района Приамурья проводит проверку после отравления 70 детей в детском оздоровительном лагере «Белые горы», сообщает прокуратура Амурской области.
02:41
Американский ветеран Дрейвен: Украине будет безопаснее вместе с Россией
Украине и украинскому народу было бы безопаснее вместе с Россией, заявил американский ветеран Ноктис Дрейвен.
02:28
Шольц: Германия должна быть готова к долгосрочным поставкам оружия Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин должен организовать долгосрочные поставки вооружений Украине.
02:15
Рогов сообщил о взрывах в Запорожье
Несколько взрывов прозвучали в городе Запорожье в ночь на 29 июня, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
02:03
CNN: при ударе ВС России по Краматорску пострадали минимум двое иностранных наёмников
По меньшей мере два иностранных наёмника пострадали при ударе ВС России по Краматорску, сообщает телеканал CNN.
01:53
Госдеп подтвердил гибель охранника у генконсульства США в Джидде
Охранник консульства США в саудовской Джидде погиб при перестрелке у здания диппредставительства, сообщает Госдеп.
01:41
В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога
В нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога, об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан.
01:27
Береговая охрана США обнаружила предположительные останки погибших на батискафе «Титан»
Береговая охрана США обнаружила останки, которые предположительно принадлежат погибшим на батискафе «Титан».
01:16
Российских режиссёров-документалистов Арбугаевых пригласили стать членами киноакадемии США
Киноакадемия США пригласила российских режиссёров-документалистов Максима и Евгению Арбугаевых вступить в организацию.
01:03
В ДНР заявили о 34 обстрелах со стороны ВСУ за сутки
За прошедшие сутки украинская армия 34 раза обстреляла населённые пункты Донецкой Народной Республики, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.
01:00
Агент Барбашёва прокомментировал новый контракт с «Вегасом»
Дэн Мильштейн, агент нападающего клуба «Вегас Голден Найтс» Ивана Барбашёва высказался о продлении контракта своего клиента с клубом.
00:46
Охранник погиб при перестрелке у консульства США в Саудовской Аравии
Охранник консульства США в саудовской Джидде погиб при перестрелке местных силовиков и неизвестного человека у здания миссии, сообщает официальный представитель провинции Мекка.
00:42
«Вегас» продлил контракт с хоккеистом Барбашёвым на пять лет
Российский нападающий Иван Барбашёв продлил контракт с «Вегас Голден Найтс».
00:36
В Еврейской АО пропал четырёхлетний ребёнок
Четырёхлетний мальчик Артём пропал 28 июня в селе Песчаное Еврейской автономной области, сообщает ГУ МЧС по региону.
00:25
Менеджер Мадонны сообщил о её госпитализации с бактериальной инфекцией
На минувших выходных американская певица Мадонна была госпитализирована с бактериальной инфекцией, сейчас ей уже лучше, сообщил менеджер исполнительницы Гай Осири.
00:18
Бывший главный тренер «Барселоны» Мартино возглавил «Интер Майами»
Бывший главный тренер «Барселоны» и сборной Аргентины Херардо Мартино занял должность в структуре клуба «Интер Майами».
00:13
Секретарь СНБО Украины Данилов: быстрое контрнаступление возможно только в сказках
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что быстрое развитие контрнаступления возможно только в сказках.
00:06
Стали известны все четвертьфиналисты молодёжного чемпионата Европы по футболу
Стало известно, какие команды прошли в 1/4 финала турнира молодёжного Евро-2023.
00:03
В Саудовской Аравии у консульства США ликвидирован мужчина с оружием
Силы безопасности Саудовской Аравии 28 июня ликвидировали мужчину с огнестрельным оружием у консульства США в Джидде, сообщает агентство печати со ссылкой на пресс-секретаря полиции округа Мекка.
23:54
Тавольери: «Спартак» сделал третье предложение «Кадису» по Бонгонда
Полузащитник «Кадиса» Тео Бонгонда может сменить клуб в летнее трансферное окно.
23:52
Экс-разведчик ВС США Риттер: россияне ликвидировали в Краматорске американских офицеров
Российские войска ударом по Краматорску ликвидировали наёмников из Соединённых Штатов.
23:41
Белый дом: следы на лице Байдена появились от использования аппарата ИВЛ во время сна
Следы на лице президента США Джо Байдена появились от использования аппарата искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), который он использует во время сна. Об этом сообщили в Белом доме.
23:34
Паньотта: Варламов планирует продлить контракт с «Айлендерс»
Журналист Дэвид Паньотта рассказал, что российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов планирует продлить контракт с клубом.
23:25
Путин заявил, что не сомневался в реакции народа по поддержке власти во время мятежа
Президент Владимир Путин заявил, что не сомневался в реакции российского народа и поддержке власти 24 июня.
23:22
Агент Оздоева заявил, что представители ПАОКа общались с футболистом
Анзор Гаргаев, агент полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, высказался о будущем своего клиента.
23:18
Пентагон: Остин и министр обороны ФРГ обсудили конфликт на Украине
Министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Германии Борис Писториус на встрече обсудили конфликт на Украине, военную помощь Киеву и усиление восточного блока НАТО.
23:08
Калинская снялась с Уимблдона из-за травмы
Российская теннисистка Анна Калинская приняла решение сняться с Уимблдона из-за травмы.
23:00
Госдеп США одобрил возможную продажу Польше интегрированной системы ПВО и ПРО на $15 млрд
Госдепартамент США одобрил закупку Польшей интегрированной системы управления ПВО и ПРО на сумму $15 млрд.
22:57
Царукян: у Нурмагомедова борьба намного круче была, чем у Махачева
Российский боец UFC Арман Царукян высказался о борьбе Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева.
22:54
В Минобрнауки Украины выступили против переименования подконтрольного Киеву Запорожья
Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой выступил против переименования подконтрольного Киеву Запорожья и ещё более 1,4 тыс. топонимов в рамках «дерусификации».
22:43
«Евро‑Футбол»: «Динамо» ведёт переговоры по продлению контракта с Тюкавиным
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин может продлить соглашение со столичным клубом.
22:38
Пушилин: Кириенко посетил позиции 114-й бригады на Авдеевском направлении
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил позиции 114-й бригады на Авдеевском направлении.
22:30
«РБ Спорт»: Карасёв получил вызов на сентябрьский сбор судей УЕФА
Российский арбитр Сергей Карасёв получил вызов на сентябрьский сбор судей УЕФА, который пройдёт в Швейцарии.
22:15
CBC News показал кадры обломков затонувшего батискафа «Титан» в Атлантике
Обломки батискафа «Титан», затонувшего в Атлантике, доставлены на сушу, кадры с их разгрузкой показал телеканал CBC News.
22:13
«Арсенал» объявил о переходе полузащитника «Челси» Хаверца
Полузащитник «Челси» Кай Хаверц перешёл в «Арсенал».
22:07
УЕФА предложил новый формат отбора европейских сборных на чемпионат мира
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил с предложением к Международной федерации футбола (ФИФА) о новом формате отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года для европейских сборных.
22:07
МО: БПЛА проамериканской коалиции 11 раз нарушили безопасность полётов в Сирии
Беспилотники международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, 11 раз за сутки нарушили безопасность полётов в Сирии.
21:57
Романо: «Вест Хэм» принял предложение «Арсенала» по Райсу в размере €122 млн
Полузащитник «Вест Хэм» Деклан Райс продолжит карьеру в «Арсенале».
21:55
Госдеп: сожжение Корана в Швеции не влияет на позицию США по вступлению страны в НАТО
США считают сожжение религиозных текстов неуважительным и вредным, заявил заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель.
21:54
Психолог Горинова объяснила бессмысленность запрета для подростка дружить с «плохими» сверстниками
Социальный психолог, методолог и ведущий тренер Центра толерантности Еврейского музея Елена Горинова выразила мнение, что запрет для подростка дружить с «плохими» сверстниками приведёт к отдалению от родителей и отказу слушать их советы.
21:53
В Челябинской области дали старт новому проекту автозавода «Урал»
Полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер дали старт новому проекту автозавода «Урал». В Миассе был заложен символический камень сборочного корпуса.
21:52
В Херсонесский музей-заповедник передадут новые находки петербургских археологов
Находки, которые петербургские археологи обнаружили при раскопках в Севастополе, будут переданы в фонды Херсонесского музея-заповедника.
21:44
Главный врач ЦСКА: Медина с седьмой минуты финала Кубка играл с трещиной в левой ноге
Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов высказался о травме полузащитника Хесуса Медины в суперфинале Кубка России с «Краснодаром».