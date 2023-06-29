Blaze: Disney потеряла почти $900 млн на «политкорректных» фильмах

Компания Disney столкнулась с ошеломляющими финансовыми потерями. Её фильмы, которые должны были привлечь внимание публики, не оправдали возложенных ожиданий и не добрали почти $900 млн, сообщает Blaze.

В числе провалившихся оказались восемь недавних кинокартин студии. А именно: «Базз Лайтер», «Тор: Любовь и гром», «Странный мир», «Чёрная пантера: Ваканда навеки», «Человек-муравей и Оса: Квантомания», «Стражи Галактики. Часть 3», «Русалочка» и «Элементарно».

По подсчётам аналитиков, суммарно создание этих фильмов обошлось Disney в $2,75 млрд, но они принесли компании только $1,86 млрд. То есть общий убыток от их производства составил $890 млн, обращает внимание Blaze.

Примечательно, что в этих кинокартинах преобладают «политкорректные» сюжеты. В частности, в детских мультфильмах«Странный мир» и «Базз Лайтер» раскрываются однополые отношения, а в «Элементарно» появляется первый небинарный персонаж студии, подчёркивает издание.

Аналитики также считают, что у низких сборов есть ещё как минимум одно объяснение. Disney не захотела договариваться с другими стриминговыми платформами о прокате своих фильмов, поскольку сделала ставку на развитие собственного сервиса и в итоге недосчиталась прибыли.

Ранее компании объявила о «стратегической реструктуризации» и уволила 7 тыс сотрудников. По словам руководства, с помощью этих мер она собирается сократить расходы и сэкономить порядка $5,5 млрд, напоминает Blaze.