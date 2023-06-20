BFM TV: бастующие сотрудники парижского «Диснейленда» требуют повысить зарплату

Сотрудники «Диснейленда» в Париже вышли на забастовку с требованием повысить зарплату и отменить гибкий график работы, передаёт BFM TV. Некоторые аттракционы не работают, представления отменили, а дирекция парка выступила со встречными предложениями, которые не удовлетворяют профсоюзы.

В самом центре парка «Диснейленд» под окнами замка Спящей красавицы проходит необычный парад — парад Национального союза автономных профсоюзов (UNSA) и Всеобщей конфедерации труда (CGT).

ФАБЬЕН БАЙЕРСДОРФ, генеральный секретарь CGT Disneyland: Во-первых, мы требуем увеличить зарплату на 200 евро. Двойную оплату за работу в воскресенье. «Воскресенье — обычный день, мы будем платить по обычному тарифу…» Но это воскресенье, мы не со своими семьями, поэтому требуем двойную оплату за работу в воскресенье. Также индексацию выплат на личный транспорт в соответствии с ценами на бензин и индексацию надбавок за стаж.

Из 17 тысяч сотрудников в демонстрации приняли участие от 200 по данным дирекции парка до 300 человек по данным профсоюзов. В результате некоторые аттракционы не работали, а представления отменили. Однако это не помешало посетителям.

ПОСЕТИТЕЛЬНИЦА: Мы из Бельгии, так что зарплаты у нас немного отличаются. Но могу понять, что когда они такие низкие, то да… Мы тоже в Бельгии устраиваем забастовки по такому поводу.

ДРУГАЯ ПОСЕТИТЕЛЬНИЦА: Я думаю, что у них был повод, потому что, к сожалению, в таких огромных парках есть много людей, которых эксплуатируют.

Со своей стороны дирекция заявила, что уже выступила с некоторыми предложениями: премией в размере 125 евро каждому сотруднику и помесячной выплатой тринадцатой зарплаты. Профсоюзы считают их недостаточными и требуют также отказаться от гибкого графика.

АХМЕД МАСРУР, профсоюзный делегат UNSA Disneyland: Рабочий может начать работу, например, в два часа. Он работает 4 часа 15 минут, чтобы вернуться домой, потом ещё 4 часа 15 минут, потому что может работать до 9 часов 15 минут в день.

Дирекция парка уточняет, что никакие встречи с профсоюзами не запланированы.