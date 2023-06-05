BFM TV: в Париже продавцы, рестораторы и полиция готовятся к новым протестам

Парижские коммерсанты и владельцы ресторанов заранее планируют закрыть свои заведения во время очередной, уже 14-й по счёту демонстрации против пенсионной реформы, передаёт BMF TV. Полиция и службы безопасности профсоюзов предупреждают, что среди протестующих ожидается около тысячи радикальных провокаторов.

ВЕДУЩАЯ: Сейчас мы говорим о дне с высоким риском, который ожидается во вторник. В этот новый день протестов против пенсионной реформы — уже 14-й, — где будут присутствовать «жёлтые жилеты» и ультраправые, спецслужбы ожидают на улицах страны до 600 тысяч человек, из них только в столице тысяча в группе риска. Репортаж Жюля Буато, Камиллы Мартен, Кевина Эльеса.

Несколько дней назад в магазин велосипедов на бульваре Монпарнас в Париже наведались полицейские и посоветовали не работать во вторник. С недавних пор для хозяина стало привычным делом закрывать магазин во время демонстраций.

КРИСТОФ ЛЕ КОЗ, управляющий магазинов велосипедов: Как только я слышу приближающийся бой барабанов и взрывы от петард, я опускаю решётку, выключаю свет и ухожу в мастерскую, чтобы отгородиться и чтобы меня не заметили протестующие.

По оценке полиции, маршрут 14-й акции протеста будет очень сложный: на пути между Домом инвалидов и площадью Италии колонна демонстрантов пройдёт рядом со многими символами государственной власти, такими как Национальное собрание, и перед рестораном La Rotonde. Последний постоянно становится мишенью для активистов с тех пор, как Эммануэль Макрон отпраздновал там выход во второй тур президентских выборов в 2017 году. Другой ресторан на противоположной стороне тоже столкнулся с последствиями такого выбора.

ЛУИЗА ДЖАНАКОНА, менеджер ресторана La Manifattura: Каждый раз, когда проходит демонстрация, посетители точно не будут здесь есть. Мы постоянно отмечаем, что выручка снижается.

Ещё один повод для беспокойства властей — символ, выбранный для этой манифестации. В воскресенье исполняется 10 лет с тех пор, как в драке между антифа и скинхедами убили (18-летнего студента-антифашиста. — ИноТВ) Клемана Мерика. Сегодня в столице прошли памятные мероприятия, на которых присутствовало множество ультралевых, приехавших из-за границы. Эти активисты могут остаться в городе до вторника. По данным префектуры полиции, на демонстрациях ожидается тысяча радикальных элементов.

РУДИ МАННА, официальный представитель профсоюза полицейских Aliance Police nationale в регионе Прованс — Альпы — Лазурный берег: Несмотря на значительное число полицейских этих личностей всё же сложно изолировать ввиду их агрессии и экстремизма.

Службы безопасности профсоюзов, которые вместе с силами правопорядка будут сопровождать колонну протестующих, не смогут справиться с подстрекателями.

СИРИЛЬ ШАБАНЬЕ, председатель Французской конфедерации христианских трудящихся (CFTC): Мы вместе со службами безопасности стараемся максимально ограничить проникновение радикальных движений, но проблема в том, что мы его не контролируем, потому что радикальные движения редко идут в колонне — скорее в нескольких десятках метров впереди, и поэтому наши службы безопасности не могут с ними справиться.

По данным властей, в Париже на демонстрации ожидается от 40 до 70 тысяч человек.