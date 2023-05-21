BFM TV: во Франции 80-летний пенсионер-инвалид вынужден работать, чтобы свести концы с концами
Жак, вышедший 15 лет назад на пенсию, прораб, живёт в одиночестве в своей квартире. Ему 80 лет, он получает 900 евро в месяц и с трудом сводит концы с концами. Только на квартплату уходит половина его пенсии.
ЖАК РУАНЯН, пенсионер: (На квартплату уходит. — ИноТВ) 595 евро, уже остаётся всего 300. Когда я всё оплачу, ничего не остаётся.
Чтобы удовлетворить потребности, Жаку пришлось найти работу.
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