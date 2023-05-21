BFM TV: во Франции 80-летний пенсионер-инвалид вынужден работать, чтобы свести концы с концами

По данным статистики, 500 тыс. пенсионеров во Франции работает — как Жак, которому в 80 лет пришлось найти подработку в дополнение к маленькой пенсии, передаёт BFM TV. Друзья восхищаются его решением, однако считают, что ему бы следовало отдохнуть после того, как он всю жизнь трудился на стройке и получил инвалидность.

Жак, вышедший 15 лет назад на пенсию, прораб, живёт в одиночестве в своей квартире. Ему 80 лет, он получает 900 евро в месяц и с трудом сводит концы с концами. Только на квартплату уходит половина его пенсии.

ЖАК РУАНЯН, пенсионер: (На квартплату уходит. — ИноТВ) 595 евро, уже остаётся всего 300. Когда я всё оплачу, ничего не остаётся.

Чтобы удовлетворить потребности, Жаку пришлось найти работу.

ЖАК РУАНЯН: Непросто сказать детям: «Слушайте, папе нужны деньги». Мне неловко, честно, мне было бы неловко просить. Так что я предпочёл так не делать и найти подработку, чтобы справиться самостоятельно.

Вот уже три месяца два раза в неделю он расставляет товары в косметическом отделе супермаркета. Соседи восхищены его выбором, но также выражают беспокойство.

ЖАН, друг Жака: То, что он снова начал работать, неправильно. Я считаю, что ему бы скорее следовало отдыхать, потому что он всю жизнь вкалывал. Он не такой человек, чтобы опускать руки.

Для пенсионера, который вынужден считаться со своей инвалидностью, скорректировали рабочие часы.

ЖАК РУАНЯН: Это не так просто, потому что у меня только одна рука в рабочем состоянии.

Жак зарабатывает 300 евро — эта сумма ему необходима, чтобы свести концы с концами. Как 80-летний пенсионер он видит в работе дополнительный бонус.

ЖАК РУАНЯН: К тому же это позволяет мне встречаться с друзьями, обсуждать что-то с коллегами по работе и так далее.

Согласно последним данным Национального института статистики и экономических исследований (INSEE), 500 тысяч пенсионеров совмещают социальные выплаты с зарплатой.

Дата выхода в эфир 20 мая 2023 года.