Daily Telegraph: большинство американцев не имеют достаточно накоплений для комфортной пенсии

Американская пенсионная система не выдерживает быстрого старения населения США, пишет The Daily Telegraph. Кроме того, существует проблема и с частными пенсионными накоплениями: большинство американцев либо не имеют их вовсе, либо имеют, но в недостаточных объёмах. Это значит, что многим придётся надолго отложить свой выход на пенсию.

Всего через семь лет каждый пятый американец будет старше 65 лет, пишет The Daily Telegraph. Таким образом, число пожилых граждан США составит 73 млн человек: когда-то молодая Америка быстро стареет.

При этом пенсия может обернуться для многих американцев значительными проблемами, пишет издание. Согласно исследованию консалтинговой компании Northwestern Mutual, большинство граждан США считают, что для комфортной пенсии нужны накопления в размере примерно $1,25 млн. Однако почти половина всех американцев в возрасте от 55 до 65 лет не имеют никаких специальных пенсионных накоплений — а те, кто имеет, всё равно не способны накопить достаточной суммы. Как пишет The Daily Telegraph, средний объём средств на пенсионных счетах американцев составляет $407 581, что значительно меньше желаемой суммы.

Как отмечает издание, основой пенсионных выплат всех пенсионеров в США является американская система социального обеспечения. По этой системе граждане могут начать требовать пенсионных выплат после достижения 62-летнего возраста. Однако американская система социального обеспечения начинает трещать из-за всё нарастающего старения населения, отмечает The Daily Telegraph. Попечители системы заявили, что их фонды будут истощены через 10 лет.

Как следствие, американцы теперь больше полагаются на частные пенсионные накопления, пишет The Daily Telegraph. Однако средняя сумма таких накоплений показывает, что у большинства граждан США не будет хватать средств для комфортного проживания на пенсии. Это, в частности, означает, что многим американцам придётся дольше оставаться на работе. Согласно прогнозам, за последующие десять лет число занятых американцев в возрасте от 75 лет удвоится.

Проблемы пенсионных накоплений сильнее всего ударят по малоимущим, отмечает издание. Между тем, уровень имущественного неравенства в США особенно высок среди возрастного поколения.