France 24: остался нем к призывам профсоюзов — Макрон отказался останавливать пенсионную реформу

Французские профсоюзы призвали своего президента Эммануэля Макрона остановить пенсионную реформу и вернуться к переговорам, сообщает France 24. Но в правительстве заявили, что не намерены говорить, пока законопроект находится на рассмотрении в Конституционном совете, а это может занять несколько недель. Тем временем протесты продолжаются, недовольные повышением пенсионного возраста блокируют дороги, железнодорожные пути и образовательные учреждения, рассказывает французский телеканал.

Пока правительство ждёт зелёный свет от Конституционного совета, чтобы провести свою пенсионную реформу, профсоюзы призывают её остановить.

ФИЛИПП МАРТИНЕС, генеральный секретарь Всеобщей конфедерации труда Франции: На фоне того, как сопротивление этой реформе ослабевает, так как они (представители правительства. — ИноТВ) договариваются с другими профсоюзами, мы в очередной раз предложили правительству и, в частности, президенту, чтобы он остановил законопроект и вернулся к переговорам через посредников.

Правительство ответило так.

ОЛИВЬЕ ВЕРАН, официальный представитель правительства Франции: Нам не нужны посредники, чтобы говорить друг с другом. Мы можем говорить друг с другом напрямую. Президент готов говорить с профсоюзами, как только Конституционный совет примет решение по поводу этого законопроекта.

Так что президент не будет разговаривать с профсоюзами в течение нескольких недель. И определённо нет признаков того, что он остановит реформу. Рано утром в Ренне 400 студентов проявили свой гнев, заблокировав транспортное кольцо, из-за чего возникли 45-километровые пробки. А на Лионском вокзале в Париже профсоюзники заблокировали железнодорожные пути.

Хотя в забастовке участвует только 8 процентов учителей, ученики средней школы взяли ситуацию в свои руки и заблокировали вход. За день по всей стране на протесты выйдут сотни тысяч человек. В четверг в результате столкновений ранения получили 400 полицейских и неизвестное число гражданских. Правительство обвиняет в этом левых радикалов, так как на протестах в четверг присутствовали люди из «Чёрного блока».

ЖЕРАЛЬД ДАРМАНЕН, министр внутренних дел Франции: Их задача — дестабилизировать наши республиканские институты и погрузить Францию в огонь и кровопролитие. В связи с этой ситуацией я решил задействовать беспрецедентное число сотрудников сил безопасности, а именно 13 тысяч полицейских.

Это видео с полицейской жестокостью во время протестов на прошлой неделе было распространено в социальных сетях.

Дата выхода в эфир 28 марта 2023 года.