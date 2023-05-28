Le Figaro: антиправительственная речь лауреатки Каннского фестиваля разделила политическую элиту Франции

Получив «Золотую пальмовую ветвь» за свой фильм «Траектория падения», режиссёр Жюстин Трие в ответной речи напомнила о протестах против пенсионной реформы, которые были «подавлены шокирующим образом», рассказывает Le Figaro. Тогда как левые партии похвалили её за смелость и справедливую критику властей, в правительстве указали на «несправедливость» обвинений и «неблагодарность» за финансовую господдержку.

Речь лауреатки Каннского фестиваля о выступлениях против пенсионной реформы расколола французский политический истеблишмент, пишет Le Figaro. Получив «Золотую пальмовую ветвь» за фильм «Траектория падения», режиссёр Жюстин Трие заявила, что протесты были «отвергнуты и подавлены шокирующим образом». Некоторые встретили её слова аплодисментами, однако у большинства зрителей они вызвали недоумение. Режиссёр также добавила, что «коммерциализация культуры, которую поддерживает неолиберальное правительство, разрушает французскую культурную исключительность».

«Поздравляю Жюстин Трие с «Золотой пальмовой ветвью» и речью с такой справедливой критикой», — написал национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель. Ещё один представитель ультралевых Жан-Люк Меланшон посчитал, что «Канны вернулись к своей традиции», и напомнил, что «фестиваль создало левое сопротивление». Он похвалил Трие за «смелость в дополнение к таланту».

В свою очередь министр культуры Франции Рима Абдул-Малак призналась, что её «неприятно поразили такие несправедливые высказывания» новоиспечённой лауреатки. «Этот фильм не смог бы появиться без французской модели финансирования кинематографа, которая позволяет поддерживать не имеющее в мире аналогов разнообразие. Не будем об этом забывать», — указала министр. «Это траектория неблагодарности со стороны профессии, которой мы столько помогаем… и искусства, которое мы так любим!» — возмутился со своей стороны Ролан Лескюр, министр-делегат по вопросам промышленности.

«Давайте с помощью «Золотой пальмовой ветви» будем прославлять кинематограф, только кинематограф и мощь французского кинематографа!» — призывает Аврора Берже, лидер парламентской фракции правящей партии «Возрождение». «Ах, эта знаменитая «неолиберальная» Франция, которая отстаивает культурную исключительности (противоречащую логике развития рынка) и финансирует за счёт госфондов киноиндустрию. Салонные бунтовщики», — иронизирует депутат Нижнего Рейна от партии «Возрождение» Шарль Ситценштуль.

В главной оппозиционной партии «Национальное объединение» скорее порадовались такой перепалке. «Французская режиссёр Жюстин Трие, завоевавшая «Золотую пальмовую ветвь», выступила с крайне критической речью против правительства и пенсионной реформы, что вызвало недовольство у Римы Абдул-Малак, — написала в Twitter депутат от Па-де-Кале Каролин Пармантье. — В кои-то веки Каннский фестиваль не полностью оторван от жизни!!!»