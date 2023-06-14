France 3: французские виноделы привлекают к работе пенсионеров из-за нехватки сезонных рабочих

Столкнувшись с дефицитом сезонных рабочих, французские виноделы и фермеры вынуждены брать на работу пенсионеров, сообщает France 3. Как поясняют работники отрасли, молодые люди больше не считают сельхозработы привлекательным источником заработка. В то же время представители старшего поколения рады возможности провести время в компании и поправить финансовое положение.

Если бы однажды ему сказали, что на пенсии он станет сезонным рабочим, Жаки, вероятно, не поверил бы. Однако бывший жандарм говорит, что счастлив и предпочитает быть здесь и работать на винодельне, чем лежать у бассейна.

ЖАКИ, пенсионер: Мы здесь получаем удовольствие. В первую очередь потому, что мы тут в компании друзей. Всё дело в атмосфере.

На этой винодельне в Сен-Пере почти все сезонные рабочие — пенсионеры. Для них это возможность свести концы с концами каждый месяц.

СЕЗОННЫЙ РАБОЧИЙ: Я в первую очередь откладываю этот заработок на отпуск.

Подвязать виноградник, отрезать лишние ветки — не всегда простые задачи в жару, но мотивация сотрудников на уровне.

КОРРЕСПОНДЕНТ: А вы не устаёте?

ДОМИНИК, сезонный рабочий: Устаю, но вы же видите, какой я здоровяк. Поэтому, как вы видите, я мало двигаюсь.

Управляющая винодельней испытывает облегчение, зная, что может на них расчитывать.

ЖАЭЛЬ КОРНЮ-ШОВИНК, владелица винодельни: Здравствуйте, Доминик! Как дела? Вы не слишком устали? Отлично!

ДРУГОЙ СЕЗОННЫЙ РАБОЧИЙ: Мы хоть и пенсионеры, но в хорошей форме!

ЖАЭЛЬ КОРНЮ-ШОВИНК: Это замечательно!

ЖАЭЛЬ КОРНЮ-ШОВИНК: Я очень рада иметь этих сотрудников, поскольку на 22 гектарах виноградников нужно понимать объём работы. Я хотела бы иметь возможность нанимать более молодых работников или людей, обратившихся в службу занятости, но признаюсь вам честно, у нас с этим трудности.

Действительно, в сфере виноделия и садоводства кандидаты на вакантные места появляются редко, а людей не сыщешь днём с огнём, констатирует этот владелец абрикосовых и черешневых садов.

БЕНУА НОДЕН, садовод и генеральный секретарь профсоюза FDSEA в Ардеше: Мне кажется, это поколенческая проблема. Если раньше молодёжь работала, чтобы сдать на права и купить себе мопед. Сегодня, глядя в смартфон, у них появляется чувство, что они могут покорить мир.

Он раздумывает над возможностью призвать на работу старшее поколение. В Ардеше половина владельцев сельхозпредприятий испытывает трудности с наймом сезонных рабочих.

Дата выхода в эфир 10 июня 2023 года.