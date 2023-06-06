France 3: за 15 лет из-за пестицидов во Франции исчезла треть популяции птиц

Французские учёные бьют тревогу: пестициды, инсектициды, удобрения и другие химикаты, используемые в традиционном сельском хозяйстве, за 15 лет резко сократили поголовье птиц и насекомых, передаёт France 3. При этом исследования на участках фермерских земель показали, что при переходе на органический метод, сохраняющий биоразнообразие, урожайность даже выше.

ЖЕРОМ МОРО, научный сотрудник Бургундского университета: Я провожу такой небольшой тест на реакцию.

Каждое утро он ловит птиц в огромные сети и прежде всего смотрит, пытаются ли они вырваться.

ЖЕРОМ МОРО: Эта птица довольно спокойна. Сети позволяют нам оценить поведение птицы и состояние её здоровья. Чем больше птица двигается, проявляет активность и защищается при нашем приближении, тем больше энергии она может на это потратить.

Затем птиц относят на полный медосмотр. Учёные их аккуратно кольцуют...

ДЕВУШКА: 12 и 12,2.

…измеряют...

ДЕВУШКА: 19,5.

…взвешивают. Также им проводят анализ крови и осматривают на предмет паразитов. Такие тестирования проводят среди более тысячи птиц, которые гнездятся около возделанных полей: некоторые из них используют органический метод ведения сельского хозяйства, другие — традиционный.

ЖЕРОМ МОРО: Когда мы смотрим на особенности поведения среди всех пойманных видов, то отмечаем, что птицы, пойманные в кустарниках вокруг полей с традиционным ведением сельского хозяйства, намного менее активны, меньше вырываются, меньше поют и чирикают, меньше реагируют на приближение учёных к сетям по сравнению практически со всеми видами птиц, которых мы поймали на полях с органическим ведением сельского хозяйства.

Птиц гораздо меньше, и они находятся в гораздо менее здоровом состоянии. В среднем за 15 лет их популяция сократилась на треть, некоторые, как куропатки, практически исчезли. Птицы на сельскохозяйственных угодьях вымирают в том числе потому, что им не хватает насекомых, чтобы прокормиться.

Винсент Брётаньоль изучает влияние пестицидов и удобрений на животный мир. Сперва он приводит нас на этот обработанный луг.

ВИНСЕНТ БРЁТАНЬОЛЬ, научный сотрудник Национального центра научных исследований (CNRS): Это пустыня! Это пустыня. Другого слова не подобрать. Когда устанавливаешь на таком участке ловушку для насекомых, ничего не ловится.

В нескольких километрах отсюда — другой луг, тоже для производства кормовых культур, но уже органическим методом. Здесь множество цветов, насекомых. Разница на лицо, однако лугов такого типа осталось мало. Команда учёных также оценивает популяцию насекомых. В этом регионе исчезло 95 процентов кузнечиков и 85 процентов некоторых видов жуков.

ВИНСЕНТ БРЁТАНЬОЛЬ: В Европе исчезло 95 процентов бабочек. Гербициды уничтожают флору, так что все виды диких растений на традиционных полях уничтожают, а инсектициды уничтожают насекомых.

Однако здесь между учёными и фермерами, которые позволяют им исследовать свои поля, нет противоречий. Вот уже 30 лет они работают сообща: в этой лаборатории под открытым небом площадью 450 квадратных километров учёные также анализируют урожайность сельскохозяйственных культур, чтобы сократить использование пестицидов без снижения объёмов урожая.

ВИНСЕНТ БРЁТАНЬОЛЬ: Её опылили до конца. Это показывает, что тут много опылителей.

На тестовом участке рапса фермер Лоран Руссо, придерживающийся традиционного метода, решил сократить использование химических продуктов.

ЛОРАН РУССО, фермер: Азотных подкормок, удобрений, фитосанитарных обработок — инсектицидов и фунгицидов. Их дозы сократили вдвое. Попытаюсь в следующем году расширить эксперимент на другие участки или на всё поле.

Проведённые здесь исследования показали, что доходы фермеров не уменьшились — напротив, выросли.

ВИНСЕНТ БРЁТАНЬОЛЬ: Благодаря снижению использования пестицидов возвращаются пчёлы. Эти пчёлы очень хорошо опыляют рапс и в конце концов повышают урожайность. А с точки зрения маржинальности — то есть того, сколько заработает фермер, — разница может доходить до 160 евро в год за гектар. Это огромная, весьма существенная сумма.

Цель таких исследований — изучить и остановить сокращение биоразнообразия, при этом обеспечивая производство сельскохозяйственных культур. На исследуемой территории уже 20 процентов фермеров перешли на органический метод — почти в два раза больше, чем в среднем по стране.