France 3: французские профсоюзы снова попытаются сорвать пенсионную реформу с помощью демонстраций

6 июня во Франции намечается очередная национальная акция протеста против пенсионной реформы, сообщает France 3. Как передаёт телеканал, на улицы может выйти от 400 до 600 тысяч человек. С их помощью профсоюзы всё ещё надеются заставить правительство отступить от планов по повышению пенсионного возраста, отмечается в репортаже.

С помощью 250 демонстраций по всей Франции профсоюзы всё ещё надеются заставить правительство отступить. Прошлой ночью указ о повышении пенсионного возраста до 64 лет был опубликован — что вызвало ещё больше ярости у лидера профсоюза CGT.

СОФИ БИНЕ, генеральный секретарь профсоюза CGT: К пенсионерам не прислушиваются, ни по вопросам их прав, ни по поводу их будущей пенсии. Возмутительно, что эту реформу хотят применить посредством марш-броска.

По данным правительства, ожидается, что на улицы (6 июня. — ИноТВ) выйдут от 400 до 600 тысяч человек. Для контроля демонстраций министр внутренних дел объявил о задействовании 11 тысяч полицейских и жандармов, из них 4 тысячи — в столице.

Битва за пенсии продолжится в четверг в Национальном собрании. Будет обсуждаться предложение группы LIOT, которая попытается снова принять поправку, которая отменит повышение пенсионного возраста до 64 лет. Председатель Нацсобрания грозит признать этот текст неподлежащим принятию по финансовым причинам. В этом случае он не будет подаваться на утверждение депутатам. Оппозиция возмущена.

МАРИН ЛЕ ПЕН, депутат партии «Национальное объединение» от Па-де-Кале: Мы являемся представителями французского народа. И у нас есть ощущение, что Макрон и его сторонники боятся голосования, потому что макронисты боятся народа.

В случае отсутствия голосования объединение NUPES грозит правительству очередным вотумом недоверия.

В президентском лагере, в свою очередь, надеются перевернуть страницу пенсионной реформы.

ПРИСКА ТЕВЕНО, депутат от партии «Возрождение» от О-де-Сен: Чего я могу опасаться в конечном счёте, это желания части политического класса устроить день сурка на одну и ту же тему. Я призываю их лучше сосредоточиться на других текстах и, может быть, скорее сосредоточиться на насущных проблемах французов.

Открыть новую страницу партии большинства будет непросто, учитывая, что, по данным института Ifop, 57 процентов французов поддерживают протестные акции, намеченные на вторник.

Дата выхода в эфир 04 июня 2023 года.