Компания Disney заявила, что её политическая цель — добиться отмены принятого во Флориде закона, запрещающего учителям проводить уроки на тему сексуальной ориентации и гендера в детских садах и младших классах, сообщает Fox News. По словам телеведущей Лоры Ингрэм, позиция Disney возмутила многих американцев, которые заявили, что ноги их больше не будет в «Диснейленде».
Если Вы традиционалист и консерватор, социальный консерватор, для Вас важна ваша христианская вера… скажем прямо, вообще любая вера, Вам теперь говорят, что политическая цель Disney — в том, чтобы с детского сада по третий класс преподаватели рассказывали детям о сексуальной ориентации. Вот холм, на котором компания Disney готова погибнуть! После того как заработала миллиарды на традиционалистских семьях! Вот в чём проблема.
ХОСЕ КАСТИЛЬО, управляющий Walt Disney Resort, кандидат в конгресс США:Думаю, это с их стороны ужасный просчёт, который в конечном итоге повредит их бизнесу. Вот что говорится в их заявлении касательно законопроекта, подписанного (губернатором штата Флорида. — ИноТВ) Роном Десантисом: «Цель нашей компании — добиться отмены закона либо законодательными органами, либо судебным постановлением».
Знаете, после минувших выборов левые говорят о демократии… А как насчёт нашей демократии прямо сейчас? Жители Флориды, среди которых много потребителей продукции Disney, проголосовали за законодательное собрание штата. Законно избранные члены палаты представителей и сената Флориды приняли этот законопроект и передали его губернатору. Слава богу, у нашего губернатора есть сила воли, чтобы дать отпор компаниям вроде моей, Disney, подписать этот законопроект и встать на сторону народа Флориды, встать на сторону родителей и защитить наших детей.
Вы даже не представляете, от скольких людей я сегодня слышала, что ноги их больше не будет в «Дисней Уорлд» или «Диснейленде», они не собираются тратить тысячи долларов, которые Disney берёт за аттракционы по «Звёздным войнам» — по сути, чтобы рассказать им, что они ужасные, прогнившие ненавистники ЛГБТ. Они просто не пойдут туда. Наверное, Disney может собрать какой-то доход с американцев нетрадиционных взглядов, но это будет тяжело.
Итак, согласно новому опросу, большинство демократов во Флориде поддерживают новый закон о правах родителей. Демократы поддерживают! Цифры огромны. А Disney опять-таки идёт на поводу у крайне левых экстремистов. Даже представить себе не могу, что бы об этом сегодня подумал Уолт Дисней! ХОСЕ КАСТИЛЬО:Вот почему это происходит. Есть такая поговорка: «Смазывают то колесо, которое скрипит». Крошечное меньшинство в The Walt Disney Company, относящееся к ЛГБТ-сообществу, кричит громче всех. Их голос лучше всего слышно.
Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что на заседании рассмотрят бросание посторонних предметов на поле болельщиками московского «Локомотива» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Спартака» (1:0).
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать провокацию со стороны Киева в Буче. Следователи проанализируют распространённую Минобороны Украины информацию об убийстве мирных жителей.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства нападения на россиян в ходе автопробега в поддержку России и русскоязычного населения в Афинах. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.
Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на слова и действия французского биатлониста Симона Фуркада, который выразил поддержку российским спортсменам.
Группировка войск Донецкой Народной Республики в ходе наступления овладела укрепрайоном и освободила село Новобахмутовка. Во время боёв было уничтожено до роты 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани уходит в отставку, он займёт пост посла в Соединённых Штатах. Внешнеполитическое ведомство возглавит руководитель администраций грузинского правительства Илья Дарчиашвили.
Существует вероятность, что киевские власти могут повторить провокацию по примеру Бучи в других населённых пунктах Украины, чтобы «создать картинку», считает представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин. Такое мнение он выразил в эфире канала «Россия 24».
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Василия Власова предоставить отсрочку на один год по платежам за обучение в вузах студентам, которые лишились работы из-за ухода иностранных компаний из России.
Западный мир, пытаясь «раздавить» Россию своими санкциями, растоптал те ценности и принципы, на которых он зиждется. Такое мнение выразил российский посол в Турции Алексей Ерхов в интервью турецкой газете Aydinlik.