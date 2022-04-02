Fox News: борясь за секспросвет в детских садах, Disney теряет доход

Компания Disney заявила, что её политическая цель — добиться отмены принятого во Флориде закона, запрещающего учителям проводить уроки на тему сексуальной ориентации и гендера в детских садах и младших классах, сообщает Fox News. По словам телеведущей Лоры Ингрэм, позиция Disney возмутила многих американцев, которые заявили, что ноги их больше не будет в «Диснейленде».

Если Вы традиционалист и консерватор, социальный консерватор, для Вас важна ваша христианская вера… скажем прямо, вообще любая вера, Вам теперь говорят, что политическая цель Disney — в том, чтобы с детского сада по третий класс преподаватели рассказывали детям о сексуальной ориентации. Вот холм, на котором компания Disney готова погибнуть! После того как заработала миллиарды на традиционалистских семьях! Вот в чём проблема.



ХОСЕ КАСТИЛЬО, управляющий Walt Disney Resort, кандидат в конгресс США: Думаю, это с их стороны ужасный просчёт, который в конечном итоге повредит их бизнесу. Вот что говорится в их заявлении касательно законопроекта, подписанного (губернатором штата Флорида. — ИноТВ) Роном Десантисом: «Цель нашей компании — добиться отмены закона либо законодательными органами, либо судебным постановлением».



Знаете, после минувших выборов левые говорят о демократии… А как насчёт нашей демократии прямо сейчас? Жители Флориды, среди которых много потребителей продукции Disney, проголосовали за законодательное собрание штата. Законно избранные члены палаты представителей и сената Флориды приняли этот законопроект и передали его губернатору. Слава богу, у нашего губернатора есть сила воли, чтобы дать отпор компаниям вроде моей, Disney, подписать этот законопроект и встать на сторону народа Флориды, встать на сторону родителей и защитить наших детей.



Вы даже не представляете, от скольких людей я сегодня слышала, что ноги их больше не будет в «Дисней Уорлд» или «Диснейленде», они не собираются тратить тысячи долларов, которые Disney берёт за аттракционы по «Звёздным войнам» — по сути, чтобы рассказать им, что они ужасные, прогнившие ненавистники ЛГБТ. Они просто не пойдут туда. Наверное, Disney может собрать какой-то доход с американцев нетрадиционных взглядов, но это будет тяжело.



Итак, согласно новому опросу, большинство демократов во Флориде поддерживают новый закон о правах родителей. Демократы поддерживают! Цифры огромны. А Disney опять-таки идёт на поводу у крайне левых экстремистов. Даже представить себе не могу, что бы об этом сегодня подумал Уолт Дисней!



ХОСЕ КАСТИЛЬО: Вот почему это происходит. Есть такая поговорка: «Смазывают то колесо, которое скрипит». Крошечное меньшинство в The Walt Disney Company, относящееся к ЛГБТ-сообществу, кричит громче всех. Их голос лучше всего слышно.



Дата выхода в эфир 31 марта 2022 года.