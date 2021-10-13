«Пусть хватают злодеев, а не венерические болезни!» — Fox News недоволен сексуализацией героев комиксов

В новых комиксах DC сын Супермена Джон Кент окажется бисексуалом. Комментатор Fox News Раймонд Арройо напоминает, что это уже не первый супергерой, которому придумали нетрадиционную сексуальную ориентацию. «Для чего они занимаются сексуализацией супергероев?» — задаётся вопросом Арройо.
РАЙМОНД АРРОЙО, комментатор Fox News: И напоследок. (Губернатор Калифорнии. — ИноТВ) Гэвин Ньюсом подписал новый калифорнийский закон, обязывающий крупные магазины выделять «гендерно-нейтральные стеллажи игрушек», Лора!
А-а! Им будет, где продавать новую игрушку из комиксов DC про Супермена-бисексуала, о чём было объявлено сегодня. Наконец-то! А то было некуда пойти.
РАЙМОНД АРРОЙО: Послушайте, и это после гея Аквамена, бисексуального чудо-мальчика Робина и гендер-флюидного Локи. Оповестите меня, когда у них появится гендерно-стабильный стеллаж с супергероями, о чьей сексуальной ориентации нам ничего не известно!
Для чего они занимаются сексуализацией супергероев? Я в детстве был фанатом Бэтмена, Супермена, Человека-Паука. Я обожал этих героев! Мы хотели, чтобы они хватали злодеев, а не венерические болезни! Как бы то ни было, Лора, пусть оставят наших героев комиксов в покое! Мы не хотим больше ничего слышать о том, что они делают, когда не ловят злодеев.
Раймонд… Раймонд, вот что я скажу. Дети должны быть детьми. Не мешайте им быть детьми. Просто не мешайте им быть детьми.
РАЙМОНД АРРОЙО: Согласен.
Нам не нужна сексуализация детей.
РАЙМОНД АРРОЙО: И не растлевайте невинность! Не растлевайте их невинные игрушки и игры!
Если будете хорошо себя вести, я опубликую фото Раймонда в образе Бэтмена, сделанное несколько лет назад. И фото Джокера с Хэллоуина.
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