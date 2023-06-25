Тулси Габбард: американские леваки пытаются уничтожить женщин

Радикальные представители Демократической партии США превратились в «самое антиженское общественное движение» в мировой истории, убеждена бывший кандидат в президенты США и экс-конгрессмен Тулси Габбард. Как заявила Габбард в интервью Fox News, демократы-прогрессисты, в сущности, пытаются вообще стереть женский пол — и, в частности, для этого пытаются менять язык, уничтожая само слово «женщина».

Леваки объявили войну женщинам, и их главным оружием стали права трансгендеров: так называемые прогрессисты вынуждают молодых женщин соревноваться в спортивных состязаниях с лицами, которые биологически являются мужчинами, и называют это всё «главным противостоянием нашей эпохи в плане прав человека.

ЖУРНАЛИСТ: Госпожа конгрессмен, у меня к вам небольшой вопрос.

ПОМОЩНИК КОНГРЕССМЕНА: Ну, только если действительно небольшой, а то мы спешим.

ЖУРНАЛИСТ: Да, правда небольшой вопрос: госпожа конгрессмен, права трансгендеров важнее, чем права человека?

КОРИ БУШ, член палаты представителей США: Права трансгендеров — это и есть права человека, а права человека для всех на первом месте, так ведь? Мы же все люди. Вы ведь человек? Да, человек, мы все люди, и должны о людях заботиться.

ЖУРНАЛИСТ: Госпожа конгрессмен, права трансгендеров важнее, чем права человека?

АЯННА ПРЕССЛИ, член палаты представителей США: Права трансгендеров — и есть права человека, и точка.

ЖУРНАЛИСТ: Но если у нас мальчики получают право соревноваться с девочками в спортивных соревнованиях на уровне старшей школы, нам тогда что же, отменять раздел IX (федеральный закон США, запрещающий дискриминацию по половому признаку в рамках образовательных программ. — ИноТВ)?

АЯННА ПРЕССЛИ: Права трансгендеров — это и есть права человека.

Хм, значит, на такой вопрос они отвечать не желают. «Права трансгендеров — и есть права человека!» — такова позиция Демократической партии и, в частности, её «Отряда» (неформальная группа, объединяющая восьмерых конгрессменов-прогрессистов, включая упомянутых в данном материале Буш и Прессли. — ИноТВ). Но ни один либерал не станет отвечать на вопрос, имеют ли права трансгендеров приоритет перед правами женщин.

А со мной на связь выходит бывший кандидат в президенты США Тулси Габбард.

Итак, права трансгендеров — это права человека. Но куда же подевались феминистки?

ТУЛСИ ГАББАРД, экс-кандидат в президенты США: Отличный вопрос, Кейли! В том, что они постоянно повторяют эту мантру о том, что «права трансгендеров — это права человека», мне кажутся любопытными две вещи. Знаете, права женщин тоже входят в понятие прав человека — мы тоже люди, но слово «женщина» они все упоминать никак не хотят. Ну, а во-вторых, они никак не хотят упоминать раздел IX принятого 50 лет назад исторического по масштабам закона, который активно продвигала замечательная представительница Гавайев в нижней палате конгресса Пэтси Минк.





Но, не став защищать раздел IX, они только что показали нам, что вовсе не заинтересованы в том, чтобы защищать женщин и девочек, защищать их право на равенство в спорте, в котором и заключается суть этого исторического закона. А к тому же, если начистоту, они ещё и пытаются изменить язык, на котором мы говорим, — и это особенно ярко проявилось в глоссарии ЛГБТК от Университета Джонса Хопкинса, где «лесбиянка» определяется как «немужчина, который испытывает влечение к немужчинам». То есть даже в таком определении они ни в какую не хотят использовать слово «женщина».





И масштабы этого вопроса значительно крупнее одних только спортивных дел — ведь они пытаются изменить язык, который определяет нашу картину мира и является для нас средством коммуникации: они пытаются вообще устранить женщин как категорию, и начинают они с самого слова «женщина». И, поступая так, Демократическая партия встаёт во главе самого антиженского движения в мировой истории.

А вот Александрия Окасио-Кортес (член палаты представителей США, также входящая в «Отряд». — ИноТВ) предпочитает термин «человек, имеющий менструации» — любопытненькая такая формулировка. Но раз мы заговорили о языке — они ведь вечно твердят о правах человека, а когда в Оклахоме выдвинули законопроект, запрещающий кастрацию несовершеннолетних, местные активисты, которые против него протестовали, заявляли, что он спровоцирует «геноцид». И я вот размышляла — геноцид? Геноцид — это ведь то, что творят в Китае с уйгурами, у которых рождаемость была диктаторскими методами снижена на 60 процентов. Но всё же они здесь используют именно такие слова, как «геноцид», «права человека», — радикальную терминологию.

ТУЛСИ ГАББАРД: Всё так. Они в буквальном смысле пытаются вложить новый смысл в эти слова — не такой, который мы традиционно в них вкладывали. А ведь они известны и используются повсеместно, не только в Америке, но и по всему миру. У такой политики будут настолько опасные последствия, что их невозможно преуменьшить. И мы ещё увидим с их стороны новые попытки устранить женщин как из языка, так и из общества. Это происходит уже довольно давно — и они будут продолжать пытаться устранить нашу женскую сущность, если мы все — как женщины, так и мужчины — за себя не постоим и не заявим во всеуслышание о том, что эти люди безумны.

Тут никаких сомнений быть не может. С нами была Тулси Габбард. Спасибо вам!

Дата выхода в эфир 23 июня 2023 года.