Тулси Габбард: администрация Байдена осознанно подрывает основы демократии
ТУЛСИ ГАББАРД, бывший кандидат в президенты США: Шон, давайте для начала вспомним представления, которые были у отцов-основателей относительно нашей страны, — что мы будем страной законов, а не людей. Но каждый день мы видим всё больше свидетельств того, как президент Байден и его администрация политизируют Министерство юстиции, чтобы оно служило их собственным личным и политическим интересам, ставящимся превыше интересов страны. Мы можем видеть, что они напрямую и сознательно подрывают самый фундамент нашей демократии, которым является верховенство закона.
И они делают это двумя способами. Первый: прицельно действовать против их политических оппонентов, а именно, Дональда Трампа и сторонников Дональда Трампа. Второй: защищать себя самих, защищать Джо Байдена, защищать Хантера Байдена, защищать их личных и политических союзников.
Американскому народу надо очень ясно понять, что здесь происходит. Это угроза демократии, и мы должны принять решение, чтобы остановить это, чтобы не позволить этому продолжаться. Потому что в противном случае мы окажемся в ситуации, в которой для Соединённых Штатов Америки это станет новой нормой. Какая бы сторона ни стала партией власти, они скажут — смотрите, тот парень уже так делал. Мы можем использовать силы правопорядка, мы можем использовать Министерство юстиции для преследования политических оппонентов. А это неприемлемо в этой стране.
Дата публикации 01 августа 2023 года.
Ссылки по теме
-
Breitbart: почти 40% времени своего президентства Байден провёл в отпусках — и он снова на отдыхе
-
Hill: Трамп призвал остановить поддержку Украины для расследования «коррупционных сделок» Байдена
-
Fox News: экономическую политику Байдена Тулси Габбард назвала антиамериканским фашизмом
-
Fox: Минюст США покрывает преступный синдикат Байденов, подрывая верховенство закона