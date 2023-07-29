Fox News: экономическую политику Байдена Тулси Габбард назвала антиамериканским фашизмом

Экономическая политика президента Джо Байдена вредит американскому народу и служит интересам исключительно американских богачей и элиты, заявила бывший кандидат в президенты США Тулси Габбард в эфире Fox News. При этом, по словам Габбард, американцам даже нельзя ставить под сомнения действия администрации Байдена — за это они рискуют прослыть непатриотичными.

Со мной на связь выходит бывший кандидат в президенты от Демократической партии и внештатный обозреватель Fox News Тулси Габбард. Тулси, в средствах массовой информации произошёл заметный сдвиг в сторону того, чтобы не избегать темы экономики, а пытаться представить экономику как нечто совсем иное, чем она есть на самом деле в жизни большинства американцев.

ТУЛСИ ГАББАРД, бывший кандидат в президенты США: Да, Лора, это очень похоже на слова людей из Миннеаполиса, они там прекрасно понимают то, чего не понимают все эти пиарщики. Они действительно видят, что происходит, цитирую: «Байдономика» подводит американский народ».



Но в Вашингтоне не уделяют должного внимания тому, что же собой представляет «байдономика». По сути «байдономика» — это фашизм, национальный социализм, при котором правительственные бюрократы и политики сотрудничают и вступают в сговор с огромными корпорациями и сверхбогатыми людьми, чтобы заключать сделки, выбирать победителей и проигравших, которые служат своим собственным интересам и интересам элиты ценой благополучия американцев. И не только сейчас — это касается и растущего долга, который они создают своими действиями и который будет влиять на нас в течение следующих нескольких поколений.

И в первую очередь отличным примером тому — Лора, мы с вами уже говорили об этом — является военно-промышленный комплекс. По сути, у них есть незаполненный чек, неподконтрольные расходы денег налогоплательщиков. И если вы или я, или кто-либо ещё спрашивает, служат ли все эти траты национальным интересам американского народа и, может, мы должны знать, на что тратится каждый доллар, то мы рискуем прослыть непатриотичными. Меня уже называли непатриотичной за то, что я задавала эти вопросы. Так что людям даже не разрешается оспаривать эти траты или интересоваться, куда идут все эти средства и какую пользу они приносят американскому народу.

Что уж говорить о нашей экономике и о том, как американцы каждый день, скажем прямо, выживают и пытаются жить комфортно. Что уж говорить о процветании Соединённых Штатов Америки.

Дата выхода в эфир 28 июля 2023 года.