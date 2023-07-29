Fox News: экономическую политику Байдена Тулси Габбард назвала антиамериканским фашизмом
Со мной на связь выходит бывший кандидат в президенты от Демократической партии и внештатный обозреватель Fox News Тулси Габбард. Тулси, в средствах массовой информации произошёл заметный сдвиг в сторону того, чтобы не избегать темы экономики, а пытаться представить экономику как нечто совсем иное, чем она есть на самом деле в жизни большинства американцев.
Но в Вашингтоне не уделяют должного внимания тому, что же собой представляет «байдономика». По сути «байдономика» — это фашизм, национальный социализм, при котором правительственные бюрократы и политики сотрудничают и вступают в сговор с огромными корпорациями и сверхбогатыми людьми, чтобы заключать сделки, выбирать победителей и проигравших, которые служат своим собственным интересам и интересам элиты ценой благополучия американцев. И не только сейчас — это касается и растущего долга, который они создают своими действиями и который будет влиять на нас в течение следующих нескольких поколений.
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