Полковник Макгрегор: Россия, Китай и Индия готовят «бунт» против финансовой гегемонии Америки

Россия, Китай и Индия создают новую валюту, которая будет обеспечиваться золотом, и эту валюту уже изъявили желание использовать в расчётах более 40 государств, заявил отставной американский полковник в интервью YouTube-каналу London Real. Как отметил Макгрегор, действия Москвы, Пекина и Дели воспринимаются во многих странах как «бунт» против разрушительной американской гегемонии в финансовом мире.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: ...И в Африке, и в Южной Америке, и на большей части территории Азии есть люди, которые сочувствуют русским: их действия воспринимают как сопротивление нашей политике.



Как вам известно, они пытаются создать новую валюту — пусть это и займёт несколько лет, за один день подобное не появится, — которая будет обеспечиваться золотом. А ведь Индия, Китай и Россия имеют на данный момент, наверное, крупнейшие запасы золота в мире, а у нас многие начинают задаваться вопросом, а сколько же на самом деле у нас лежит золота под землёй в Нью-Йорке, Лондоне и Форт-Ноксе; в какой-то момент нам придётся это выяснить.



Мораль здесь такова: наступает новая эра, и они уже заручились поддержкой 40 с лишним стран, желающих использовать эту новую валюту. Но, разумеется, в центре всего этого, в основе — Индия, Китай и Россия.



И всё это воспринимается как бунт против нашей финансовой гегемонии, которая, с их точки зрения, так долго оказывала и оказывает в очень многом крайне разрушительное влияние.



Дата публикации 17 июля 2023 года.