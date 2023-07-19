Полковник Макгрегор: Россия, Китай и Индия готовят «бунт» против финансовой гегемонии Америки

09:58
«Известия»: мошенники начали генерировать фейковые фото банковских карт
Мошенники начали массово создавать поддельные фото банковских карт через чат-боты в Telegram и с их помощью вымогать деньги у граждан.
09:52
Пушилин заявил о потребности в новом жилье за счёт прироста населения в Мариуполе
Население в Мариуполе возросло до 280 тыс. человек, есть большая потребность в новом жилье, заявил в эфире телеканала «Россия 24» врио главы ДНР Денис Пушилин.
09:51
Камил Гаджиев: бой Минеева и Штыркова, скорее всего, пройдёт в начале ноября
Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что действующий чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев должен встретиться с Иваном Штырковым по правилам кикбоксинга в начале ноября.
09:47
Артиллеристы уничтожили более 40 солдат ВСУ при попытке высадки у Антоновского моста
Российские артиллеристы ночью уничтожили более 40 военнослужащих ВСУ при попытке высадки в районе Антоновского моста в Херсонской области.
09:43
Владелец «Интер Майами» подтвердил скорое подписание Альбы
Владелец «Интер Майами» Хорхе Мас сообщил, что американский клуб в ближайшее время объявит о переходе бывшего защитника «Барселоны» Жорди Альбы.
09:38
Украинский пленный: командиры ВСУ устраивают самосуд на передовой и расстреливают военных
Украинский военнопленный рассказал, что командиры Вооружённых сил Украины устраивают самосуд на передовых позициях и расстреливают военнослужащих.
09:37
Скира: Малком будет получать €18 млн в год в «Аль-Хиляле»
Нападающий «Зенита» Малком может перейти в «Аль-Хиляль» в летнее трансферное окно.
09:28
Синоптик Тишковец: за прошедшие сутки в Москве выпала треть месячной нормы осадков
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что за прошедшие сутки в Москве выпала треть месячной нормы осадков.
09:23
Аксёнов заявил, что Крым справится с пожаром на полигоне в Кировском районе своими силами
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что федеральной помощи из-за пожара на полигоне на полуострове не требуется.
09:19
Касагранде: «Зенит» интересуется бразильским футболистом «Бенфики» Нересом
Петербургский «Зенит» вступил в контакт с представителями бразильского нападающего португальской «Бенфики» Давида Нереса.
09:17
Московские парки культуры и зоопарк временно закрыли из-за непогоды
Из-за неблагоприятных погодных условий в Москве закрыли зоопарк, а также парки культуры и отдыха.
09:13
Аксёнов заявил, что пострадавших из-за возгорания на полигоне в Крыму нет
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что пострадавших в связи с пожаром на полигоне в Кировском районе нет.
09:09
Захарова: у ООН есть три месяца на выполнение меморандума с Россией по вывозу зерна
У ООН есть ещё три месяца на то, чтобы выполнить меморандум с Россией по вывозу российских зерна и удобрений, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
09:07
Масалитин: почему бы государству не выделять каждому клубу РПЛ фиксированную сумму
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о проблеме финансирования российских клубов.
08:59
Собянин объявил об открытии нового путепровода на трассу М-4 «Дон»
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии нового путепровода с внутренней стороны МКАД на трассу М-4 «Дон».
08:54
Олич назвал Акинфеева идеальным вратарём
Бывший тренер ЦСКА Ивица Олич считает, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в своё время мог заиграть в любом клубе Европы.
08:49
Марочко заявил, что ВС России усилили удары по ВСУ на Краснолиманском направлении
Военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что российская армия усилила удары по Вооружённым силам Украины на Краснолиманском направлении.
08:48
Теннисистка Чжан Шуай отказалась доигрывать матч в Будапеште из-за панической атаки
Китаянка Чжан Шуай отказалась от продолжения борьбы в матче первого круга теннисного турнира в Будапеште (Венгрия) из-за панической атаки.
08:37
Марочко допустил, что ВСУ могли доставить в район Артёмовска кассетные боеприпасы
Военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооружённые силы Украины доставили в район Артёмовска в ДНР партии снарядов для артиллерии НАТО, возможно, среди них есть кассетные боеприпасы.
08:37
Кардиолог Хачирова заявила об отсутствии лечебного эффекта абрикосов
Абрикосы полезны для здоровья, но не оказывают лечебного эффекта, вопреки распространённому мнению о фрукте среди людей с заболеваниями сердца и сосудов, заявила диетолог, кардиолог Асият Хачирова.
08:29
В Житомирской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
Глава военной администрации Житомирской области Виталий Бунечко сообщил о повреждении инфраструктурного объекта в регионе.
08:27
Сезар: «Фламенго» лишь немного продвинулся в переговорах по Клаудиньо
«Фламенго» продолжает переговоры по переходу полузащитника «Зенита» Клаудиньо.
08:23
В Кировской области в результате ДТП погибли четыре человека
В Кировской области в результате аварии погибли четыре человека, сообщили в ГИБДД региона.
08:21
Рекордсменку мира в беге на 100 м с барьерами обвинили в нарушении антидопинговых правил
Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) обвинил чемпионку и рекордсменку мира в беге на 100 м с барьерами нигерийку Тоби Амусан в нарушении антидопинговых правил.
08:21
В Кировском районе Крыма проводят эвакуацию 2225 жителей четырёх сел
В Кировском районе Крыма проводится эвакуация примерно 2225 граждан из сёл Приветное, Айвазовское, Кринички и Абрикосовка из-за пожара на расположенном поблизости полигоне.
08:10
Россиянка Эрика Андреева вышла во второй круг теннисного турнира в Палермо
Российская теннисистка Эрика Андреева вышла во второй круг турнира в Палермо (Италия).
08:10
WP: США готовят санкции против Киргизии, чтобы вынудить её прекратить торговлю с Россией
В Белом доме готовят экономические рестрикции против Киргизии, чтобы вынудить её прекратить якобы осуществляющийся экспорт в Россию подсанкционных товаров.
08:05
Пункты пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп» в Крыму работают в штатном режиме
Пункты пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп» на севере Крыма работают в штатном режиме. Об этом заявил министр транспорта республики Николай Лукашенко.
08:02
Крючков: жителей сёл рядом с местом пожара на полигоне в Крыму отселят примерно на сутки
Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что жителей четырёх сёл, расположенных рядом с местом пожара на полигоне в Кировском районе полуострова, отселят примерно на сутки.
07:54
Минтранс Крыма: движение легковых машин через Крымский мост идёт в реверсивном режиме
Движение легковых автомобилей через Крымский мост организовано в реверсивном режиме, сообщили в Министерстве транспорта Крыма.
07:50
РИА Новости: остановка зерновой сделки угрожает странам с большой продуктовой инфляцией
Росконгресс и Институт изучения мировых рынков назвали страны, в которых может возникнуть угроза продовольственной безопасности из-за остановки зерновой сделки.
07:43
Советник главы Крыма Крючков: железнодорожное сообщение в Крыму работает в обычном режиме
Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что железнодорожное сообщение в Крыму работает в обычном режиме.
07:37
Власти Крыма создали оперативный штаб по ликвидации ЧС на полигоне
Власти Крыма создали оперативный штаб по ликвидации ЧС на полигоне в Кировском районе.
07:37
Сенатор Никонорова: ООН уже не может скрыть гибель детей из-за обстрелов ВСУ
Сенатор от ДНР Наталья Никонорова заявила, что ООН уже не может скрывать правду о гибели и ранении детей из-за обстрелов со стороны Украины.
07:33
Межрегиональные автобусы запущены в объезд перекрытого участка «Тавриды» через Феодосию
Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что автобусы межрегионального сообщения запущены в объезд перекрытого участка «Тавриды» через Феодосию.
07:23
Аксёнов: порядка двух тысяч человек могут эвакуировать из-за пожара на полигоне в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе, планируется временная эвакуация жителей четырёх населённых пунктов.
07:11
ТСН: в Кировоградской области Украины произошли взрывы
Украинский телеканал ТСН сообщает о взрывах в Кировоградской области.
07:06
Власти Крыма: транспорт с «Тавриды» перенаправляют через Старый Крым и Первомайское
Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что транспорт с трассы «Таврида» перенаправляется по региональной сети через населённые пункты Старый Крым и Первомайское.
06:59
Трасса «Таврида» перекрыта в связи с возникновением пожара на полигоне в Кировском районе
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что трасса «Таврида» перекрыта в связи с возникновением пожара на полигоне в Кировском районе.
06:35
Трамп в случае победы на выборах пообещал потребовать от Европы возмещения за помощь Киеву
Бывший президент США Дональд Трамп в случае победы на выборах пообещал требовать у Европы возмещения американских расходов на помощь Украине.
06:30
В Госдепе рассказали, как США помогали Молдавии противостоять «дестабилизирующим» действиям России
Посольство США в Кишинёве оказало поддержку молдавским властям в сопротивлении «попыткам Москвы подорвать стабильность» в стране во время украинского конфликта. Об этом говорится в отчёте управления генерального инспектора Госдепартамента США, с которым ознакомился RT.
06:24
Экс-советник Пентагона Макгрегор: создание новой валюты пошатнёт финансовую гегемонию США
Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил в интервью YouTube-каналу London Real, что решение России, Китая и Индии о создании новой валюты пошатнёт американскую финансовую гегемонию.
05:57
Во Львовской области за сутки демонтировали четыре памятника советским солдатам
Четыре памятника советским солдатам демонтировано за последние сутки во Львовской области на западе Украины.
05:41
Telegraph: провал контрнаступления ВСУ подтолкнёт Украину к территориальным уступкам
Обозреватель Telegraph Роберт Кларк заявил, что Украине придётся пойти на территориальные уступки в случае окончательного провала контрнаступления ВСУ.
05:12
Захарова: сегодня потомки жертв нацистского геноцида становятся адвокатами палачей своих предков
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что потомки жертв нацистского геноцида становятся сегодня адвокатами палачей своих предков.
05:05
Кличко: в Киеве слышны звуки взрывов, работает ПВО
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе и работе ПВО.
05:00
Россияне назвали боязнь изменений главным препятствием на пути к карьерному успеху
Аналитики провели исследование и назвали основные препятствия на пути к карьерному успеху, по мнению россиян. Согласно результатам исследования, которые имеются в распоряжении RT, на первом месте — боязнь изменений, с таким утверждением согласны 54% опрошенных.
04:49
Суд приговорил к 12 годам лишения свободы задержанного в России агента украинской разведки
Агент ГУР Министерства обороны Украины Александр Цилык признан виновным и приговорён к 12 годам лишения свободы.
04:37
РИА Новости: один из последних беспилотников ВСУ Bayraktar сбили на Кинбурнской косе
На Кинбурнской косе сбили один из последних беспилотников турецкого производства Bayraktar Вооружённых сил Украины.
04:30
В Одессе снова слышны взрывы
Украинское издание «Зеркало недели» сообщает, что в Одессе снова слышны взрывы.