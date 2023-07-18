WION: индийская рупия всё активнее бросает вызов гегемонии доллара

Новые соглашения между Индией и другими странами региона свидетельствуют о том, что влияние индийской рупии в торгово-финансовой сфере продолжает расти, бросая вызов гегемонии американского доллара, сообщает WION. Договорённости о расчётах в местных валютах уже были достигнуты, в частности, с правительствами Шри-Ланки, Индонезии и ОАЭ, которые в настоящее время входят в число крупнейших торговых партнёров Индии.
А теперь, спустя всего несколько дней после того, как Индия и Объединённые Арабские Эмираты подписали соглашения об осуществлении торговых расчётов с использованием местных валют, похоже, что влияние индийской рупии продолжает расти. Согласно последней информации, Индия и Индонезия скоро также будут проводить взаимные расчёты и торговлю в реальном времени в своих местных валютах.
Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман вместе с индонезийским коллегой Мульяни Индравати объявили о начале экономического и финансового диалога между двумя странами во время встречи министров финансов и управляющих центральных банков стран G20.
Индонезия является вторым по величине торговым партнёром Индии в регионе АСЕАН. С товарооборотом в размере 38,9 миллиарда долларов за прошлый финансовый год она заняла шестое место среди всех торговых партнёров Индии, имея положительное сальдо торгового баланса в размере 19 миллиардов долларов.
Ранее Шри-Ланка приняла решение официально признать индийскую рупию в качестве иностранной валюты. Президент этой страны Ранил Викрамасингхе в своём заявлении намекнул на то, что Шри-Ланка будет осуществлять торговые расчёты с использованием индийской рупии в объёмах, соответствующих доле американского доллара.
Между тем ОАЭ являются третьим по величине торговым партнёром Индии за 2022—2023 год, а также вторым по величине экспортным направлением для Индии. Объединённые Арабские Эмираты также считаются одной из самых быстрорастущих экономик.
После начала российской спецоперации на Украине и последовавших санкций многие страны осознали, что им необходимо расширить спектр используемых валют для выставления счетов и проведения торговых расчётов, — в связи с чем разумным шагом стал поиск возможных альтернатив.
Учитывая соглашения с ОАЭ, Индонезией и Шри-Ланкой, похоже, что зона использования индийской рупии продолжает расти, бросая вызов гегемонии американского доллара.
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