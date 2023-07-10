Reuters: страны возвращают свои золотые резервы, чтобы «обеспечить их сохранность» на фоне санкций против России

Всё больше стран репатриируют золотые резервы из-за санкций, которые были введены против России, сообщает Reuters со ссылкой на данные опроса компании Invesco. На фоне прецедента с заморозкой российских золотовалютных резервов 68% центральных банков и суверенных фондов хранят резервы на родине по сравнению с 50% в 2020 году.

Всё большее число стран возвращают свои золотые резервы, чтобы защитить их на случай введения новых санкций, аналогичных тем, которые Запад ввёл против России, сообщает Reuters со ссылкой на данные опроса центральных банков и суверенных фондов, проведённого американской инвестиционной компанией Invesco.

По данным агентства, суверенные фонды «кардинально» пересматривают свои стратегии, ожидая, что более высокая инфляция и геополитическая напряжённость сохранятся. Так, более 85% из 85 суверенных фондов и 57 центральных банков, принявших участие в ежегодном исследовании Invesco, считают, что инфляция в ближайшее десятилетие будет выше, чем в предыдущее.

В подобных условиях золото и облигации развивающихся рынков считаются хорошими ставками, однако, согласно результатам опроса, «значительная доля» центробанков обеспокоена прецедентом с заморозкой российских золотовалютных резервов в 2022 году.

Почти 60% опрошенных центральных банков и суверенных фондов заявили, что золото стало более привлекательным, а 68% хранят резервы на родине по сравнению с 50% в 2020 году.

Представитель одного из центральных банков на условиях анонимности сообщил, что ранее золотые резервы страны хранилось в Лондоне, но теперь их вернули, чтобы «обеспечить сохранность».

«Если это моё золото, я хочу, чтобы оно находилось в моей стране — такова тенденция, которую мы наблюдаем в течение последнего года», — отметил курировавший исследование представитель Invesco Род Рингроу.

Геополитические опасения в сочетании с возможностями на развивающихся рынках также побуждают некоторые центральные банки к отказу от доллара. Всё больше стран убеждены, что рост госдолга США также является негативным фактором для доллара, хотя большинство опрошенных пока не видят альтернативы американской валюте как мировой резервной валюте.

При этом, как отмечает Reuters, доля тех, кто рассматривает китайский юань в качестве потенциальной альтернативы доллару, снизилась до 18% с 29% в прошлом году.