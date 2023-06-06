Fox News: «демократы начинают понимать, с президентом Байденом они не смогут победить ни одного республиканца»

Газета The New York Times подвергается насмешкам за недавнюю статью о «поразительной выносливости» президента. В итоге встаёт вопрос, который беспокоит всех, — возраст нынешнего президента США. Даже демократы и крупные спонсоры партии обеспокоены тем, сможет ли Байден участвовать в президентской гонке? Эксперт Хью Хьюитт заявил в эфире Fox News, что ясность появится лишь к концу праймериз.

Газета New York Times столкнулась с насмешками после воскресной статьи, в которой пожилой возраст президента Байдена подавался в позитивном ключе. Написали, что он ловок, подтянут и обладает поразительной выносливостью. Ко мне присоединяется Хью Хьюитт, ведущий общенационального радио и обозреватель Washington Post.

Вот заголовок из The New York Times «Сложная реальность самого старого президента Америки». Хью, я не буду читать полную цитату. В общем, здесь говорится, что он подтянут, он занимается спортом пять дней в неделю, он не употребляет алкоголь и временами проявляет поразительную выносливость.

В некоторых частях этой заметки становилось ясно, что демократы признают проблему, которая беспокоит большинство американцев, ведь они видят происходящее.

ХЬЮ ХЬЮИТТ, радиоведущий: Доброе утро, Дэйна! В данном случае The New York Times осторожно подходит к основной теме среди демократов. Двое из этих журналистов, Питер Бэйкер и Майкл Шэр, — друзья моего радиошоу, они и твои друзья. Возможно, они были в пресс-центре Белого дома, когда вы стояли за кафедрой. Они очень хорошие журналисты.





Им пришлось скооперироваться с двумя другими журналистами. Правда, президент находится в твёрдой… Да, падение, я рад, что с ним всё в порядке, он не очень пострадал возле аэропорта, ударился головой при выходе из вертолёта, не был особо энергичен в казармах корпуса морской пехоты в пятницу вечером.





Я думаю, демократы начинают понимать, что с президентом Байденом они не смогут победить ни одного республиканца. Потому что если шесть человек поедут в длинную поездку, по-настоящему длинную, то никто не даст ключи 80-летнему. Это просто не сработает.

Что же, Хью, мы раньше никогда не оказывались в подобной ситуации на таком позднем этапе. Как ты думаешь, демократы попробуют что-то изменить? Или рискнут и будут смотреть, что произойдёт дальше?

ХЬЮ ХЬЮИТТ: Мне это напоминает 1968 год. Линдон Джонсон собирается переизбираться. Поехал в Нью-Гэмпшир, победил, сумел победить Юджина Маккарти, «чистого Джина из Миннесоты». Но он не смог одолеть его достаточно убедительно — и в итоге Линдон Джонсон выбыл из гонки. И потом был Роберт Кеннеди, которого, к сожалению, убили. Потом вступил Хьюберт Хамфри, вступил Джордан Макговерн…





Думаю, мы увидим ясность в конце праймериз. Потому что, если я Макиавелли, я не хочу, чтобы президента выбрасывали, я же демократ. Я не хочу, чтобы командовала вице-президент Харрис. Я не хочу, чтобы её победили, но на скамейке запасных есть Гавин Ньюсом, он разогревается. Там есть парочка демократов, которые, ну, например, Джош Шапиро из Пенсильвании, я бы серьёзно переживал, если бы его хоть кто-то победил. Настолько он хороший центристский демократ.





Но вообще я просто не представляю, как президент Байден может выйти (из гонки. — ИноТВ), а ты, Дэйна, можешь? Президенту очень сложно оставаться настолько незаметным.

Когда я увидела, что это главная тема в The New York Times в воскресенье, на данном этапе президентской гонки, мне стало ясно, что мы дошли до того, что уже никто не отрицает. Говорят, что демократы звонят журналистам на условиях анонимности, чтобы сообщить о своём беспокойстве. И в той же заметке говорится, что крупные спонсоры Демократической партии звонят в Белый дом и спрашивают, а каково на самом деле его здоровье?

Так что если мы знаем даже такие нюансы, то волнение на самом деле в разы больше. Им придётся с этим разбираться. Будет очень интересно следить за тем, как там всё будет развиваться. Но я также хотела спросить тебя вот о чём. Сенатор от Западной Вирджинии Джо Мэнчин заигрывал с идеей баллотироваться в президенты от третьей партии. Вот что он сказал Fox News Sunday:

ДЖО МЭНЧИН, сенатор: Лучше иметь план Б. Потому что если план А показал, что мы отправляемся в дальние уголки обеих сторон — крайне левой и крайне правой, а люди не хотят идти в крайне левую или крайне правую сторону, они хотят, чтобы ими управляли из центра.

Как думаешь, он действительно попробует сделать это?

ХЬЮ ХЬЮИТТ: Ну, у группы «Без метки» много денег, у них развитая система организации, так что они могут претендовать на участие в голосовании. Сенатор Мэнчин проиграет губернатору Джиму Джастису, который будет баллотироваться. Губернатор Джастис был на моей передаче. Так что Джо Мэнчину стоит придумать что-то новое, чем заняться, чтобы не проиграть свои последние выборы в Западной Вирджинии в ноябре против Джастиса.





Должен признаться, не думаю, что вся эта тема «Без меток» является чем-то серьёзным. Не думаю, что это сработает. Но Джо Мэнчин, возможно, считает, что это лучше, чем попасть под удар губернатора.

Думаю, это может быть правдой. Как всегда, слушаю тебя с огромным удовольствием, учусь у тебя новому. Большое спасибо, Хью, была рада встрече.

ХЬЮ ХЬЮИТТ: Я тоже, спасибо, Дэйна!

Дата выхода в эфир 05 июня 2023 года.