Бывший врач Обамы и Трампа: «это позор — Байден ни умственно, ни физически не подходит для того, чтобы быть нашим президентом»

Джо Байден ни умственно, ни физически не подходит для того, чтобы быть президентом США, заявил в интервью Fox News бывший врач Барака Обамы и Дональда Трампа, а ныне конгрессмен от штата Техас Ронни Джексон. Он поясняет, что часть работы главы Белого дома состоит в том, чтобы внушать уверенность и проецировать власть, но американский лидер слишком стар для этого. «И, по-моему, это позор», — добавил Джексон.

В прошлый раз, когда он трижды споткнулся, поднимаясь по трапу на борт президентского самолёта, они обвинили в случившемся ветер. Не знаю, что хуже: тот факт, что он споткнулся три раза во время одного подъёма по трапу, или же тот факт, что, по их словам, его сбил с ног ветер. Оба варианта кажутся мне пугающими. Что вы скажете на этот счёт?



РОННИ ДЖЕКСОН, конгрессмен от штата Техас, бывший врач президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа: Не хочу звучать как заевшая пластинка, но я вновь скажу: этот человек ни умственно, ни физически не подходит для того, чтобы быть нашим президентом. И для нас это плохая ситуация.



Часть работы президента Соединённых Штатов состоит в том, чтобы внушать уверенность и проецировать власть, а он этого не делает. Он не может этого делать. Он слишком стар для того, чтобы это делать. И, по-моему, это позор. Думаю, что нехватка у него физических способностей и его физический упадок теперь начинают подчёркивать снижение когнитивных функций, которое мы уже давно наблюдаем.



Такая упаковка не пользуется спросом в мире, и для нас это становится вопросом национальной безопасности. Мы должны что-то с этим сделать.



Этот человек думает, что он может быть президентом в возрасте 86 лет, в то время как ему сейчас 80, и что он может находиться у власти ещё шесть лет, но это просто халатность, что Белый дом, западное крыло Белого дома позволяет такому происходить и что он вообще говорит о выдвижении на очередной срок.



Кто-то должен быть призван к ответу. Людям, таким как Джилл Байден, людям, которые его окружают и которые должны любить его и заботиться о нём, следует что-то с этим сделать. Им следует это остановить, потому что это позор.



Дата публикации 02 июня 2023 года.

