Fox News: неспособен управлять страной — республиканцы обеспокоены желанием Байдена идти на второй срок

После очередного падения Джо Байдена на сцене в Колорадо республиканские политтехнологи вновь усомнились, что действующий президент США физически и умственно подходит для руководства страной в течение ещё одного срока, рассказывает Fox News. По словам специалистов, администрация Байдена далека от народа и его проблем, а «нетвёрдо стоящий на ногах главнокомандующий» может быть на руку «геополитическим врагам», которые хотят навредить Америке.

Республиканские политтехнологи всё больше беспокоятся о способности президента Джо Байдена служить народу после того, как в прошлый четверг он споткнулся о мешок с песком на мероприятии в академии Военно-воздушных сил в Колорадо, пишет Fox News. Задолго до этого происшествия многие республиканцы уже задавались вопросом, готов ли физически и умственно 80-летний глава государства — самый старый президент США — выдерживать серьёзные нагрузки Белого дома в течение ещё одного срока.

В ноябре прошлого года, отвечая в своей резиденции на вопросы репортёров, Байден развеял опасения двух третей американских избирателей, которые в опросе высказались отрицательно о его переизбрании. Тогда действующий президент подчеркнул, что результаты этого исследования не повлияют на его решение о переизбрании. Тем же, кто не поддерживает его желание снова выдвинуть свою кандидатуру, американский лидер заявил: «А вот посмотрим».

Тем не менее те республиканцы, которые «посмотрели», не особо впечатлены. «Мы делаем как раз то, что приказал делать президент Байден. Мы на него смотрим и его слушаем, и теперь мы обеспокоены больше, чем когда либо, — рассказал Fox News обозреватель и радиоведущий Джейсон Рантц. — Он отмахнулся от справедливых опасений в его неспособности руководить страной в его возрасте, а принимая во внимание, что следующая на очереди — вице-президент Камала Харрис, которая не может произнести написанную речь без того, чтобы не запутаться и не опозориться, нам всем следует проявлять серьёзную обеспокоенность». Рантц указал, что с возрастом физические и умственные способности ухудшаются – «это нормально», однако президент «не хочет этого признавать, и поэтому кажется, что он скрывает ещё более серьёзные проблемы».

Ему вторит республиканский политтехнолог по работе со СМИ Джианкарло Сопо. Он утверждает, что падение Байдена не оказало бы такого влияния на избирателей, если бы в остальном всё было хорошо. «Больше 70 процентов американцев считают, что наша страна идёт по ложному пути, а рейтинг одобрения работы Байдена находится на историческом минимуме», — отмечает эксперт. По его словам, обычно для повышения рейтинга политики используют своё обаяние, однако у президента такой возможности нет. «Демократы знают об этом, и поэтому боятся перспективы соревноваться в президентской гонке с таким молодым энергичным лидером, как губернатор (Флориды. — ИноТВ) Рон Десантис», — подчёркивает Сопо.

Рассуждая о ноябрьских высказываниях Байдена, обозреватель Fox News и правозащитник Лео Террелл указывает, что фраза «А вот посмотрим» «прямо сейчас преследует его в рядах собственной партии». По словам специалиста, соратники президента закрывают глаза на очевидный «факт, что демократы не хотят, чтобы Джо Байден участвовал в выборах 2024 года» — при этом они вынуждены с ним мириться. «Все знают, что Джо Байден умственно непригоден для того, чтобы возглавить величайшую страну в мире, — признаёт Террелл.— Можете представить, сколько раз он упал в отсутствие публики?» Обозреватель добавляет, что речь идёт не только о падениях: «Джо Байден не может составить связное предложение». «Мир наблюдает, как неподходящий физически и умственно человек надеется остаться в Белом доме ещё на пять с половиной лет», — сетует Террелл. Причём «главным кошмаром» он называет заместителя Байдена Камалу Харрис — «самого некомпетентного и неподготовленного вице-президента», который не может руководить страной.

Колин Рид, один из учредителей компании South & Hill Strategies и руководитель избирательной кампании бывшего сенатора-республиканца от Массачусетса Скотта Брауна, увидел в падении Байдена подтверждение тому, что действующий президент слишком стар для нового срока. По словам специалиста, в век цифровых медиа и соцсетей безраздельно властвуют видеоматериалы, и падение Байдена окажет долговременный эффект на его политический вес. «Мы живем в опасном мире, и вид нетвёрдо стоящего на ногах и слабого здоровьем 80-летнего главнокомандующего, падающего на сцене, посылает опасный сигнал геополитическим врагам, которые хотят причинить стране вред», — считает Рид.

Советник республиканца Вивека Рамасвами в избирательной кампании 2024 года Кэти Барнетт утверждает, что «неспособность (Байдена. — ИноТВ) управлять страной появилась раньше, чем его недавнее спотыкание о мешок с песком». «Призыв Байдена «посмотреть» указывает на то, насколько сильно вся его администрация далека от обнищания американских граждан, — подчёркивает Барнетт, которая была кандидатом от республиканцев во время последних выборов в сенат. — Ему досталась инфляция на уровне 1,7 процентов, а менее чем через год на посту она подскочила к 8 процентам, и теперь колеблется около 5 процентов». По мнению эксперта, падение Байдена в Колорадо «отражает то, как он управляет страной». «Мы все наблюдаем, что страна, как и он, спотыкается, и боимся, что она может не восстановиться и не встать на ноги», — приводит Fox News слова Кэти Барнетт.