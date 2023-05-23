Washington Free Beacon: «Кто-нибудь дайте деду трость» — японцы посмеялись над Байденом
Во время визита в Японию на саммит «Большой семёрки» Байден спровоцировал волну шуток среди местных любителей аниме. Американское издание Washington Free Beacon пишет, что глава Белого дома в очередной раз споткнулся на лестнице, что стало причиной шуток и издевательств со стороны японской молодёжи на популярном сайте любителей аниме.
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