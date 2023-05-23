Washington Free Beacon: «Кто-нибудь дайте деду трость» — японцы посмеялись над Байденом

Во время визита в Хиросиму на саммит «Большой семёрки» глава Белого дома в очередной раз споткнулся на лестнице, что стало причиной шуток и издевательств со стороны японской молодёжи на популярном сайте любителей аниме. Издание Washington Free Beacon считает, что они не далеки от истины.

Во время визита в Японию на саммит «Большой семёрки» Байден спровоцировал волну шуток среди местных любителей аниме. Американское издание Washington Free Beacon пишет, что глава Белого дома в очередной раз споткнулся на лестнице, что стало причиной шуток и издевательств со стороны японской молодёжи на популярном сайте любителей аниме.

Посетители сайта комментировали поведение Байдена и его преклонный возраст, называя его «дедуля». «Он старше моего деда!» — написал один из пользователей. «С ним всё в порядке? Кто-нибудь, дайте ему трость», — шутил другой.

Журналисты издания напоминают, что это уже второй случай за два месяца, когда японцы откровенно унижают Байдена и всю страну. Первый был в марте, когда Япония победила США в мировом бейсбольном турнире — игре, изобретённой американцами.

Однако Washington Free Beacon в заметке с заголовком «Американский позор» подчеркивает, что японские любители аниме на самом деле правы. Восьмидесятилетнему Байдену стоит уйти на покой, а не пытаться переизбраться на второй срок, который, если верить науке, он может и не пережить.

Издание ссылается на статистику, согласно которой средняя продолжительность жизни в США — 76 лет. Кстати, в 1942 году, когда родился нынешний президент, она составляла 66 лет.