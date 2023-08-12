Fox News: «выражаем решительное несогласие» — Байдена попросили «чётко сформулировать цели США на Украине»

Представители Республиканской партии направили президенту письмо, в котором требуют «чётко сформулировать, чего США пытаются добиться на Украине», пишет Fox News. Депутаты предупреждают, что просьба Байдена нарушает соглашение о потолке госдолга, которое в начале лета он сам и подписал. По словам Fox News, граждане недовольны тем, что на поддержку Украины уходит в шесть раз больше средств, чем на решение внутренних проблем США.

Республиканцы из штата Огайо требуют от Джо Байдена «чётко сформулировать, чего США пытаются добиться на Украине», после очередного запроса Белого дома на финансирование, сообщает Fox News. 12 депутатов во главе с членом палаты представителей Уорреном Дэвидсоном направили президенту письмо, в котором призвали его отчитаться за то, на что пойдёт очередной пакет финансовой помощи Украине.

«Мы пишем Вам, чтобы выразить своё решительное несогласие с Вашим последним запросом на дополнительные ассигнования в размере 40 миллиардов долларов, 24 миллиарда из которых пойдут на Украину», — гласит письмо республиканцев. Депутаты утверждают, что «американцы устали от финансирования бесконечных войн и хотят проводить политику, которая не только поможет восстановить финансовую рациональность в Вашингтоне, но и сделает Америку и американских граждан приоритетом».

Как заявляет Fox News, Дэвидсон и республиканцы настроены решительно против предоставления финансовой поддержки Украине: законодатели призвали президента «отозвать свой многомиллиардный запрос на ассигнования» до тех пор, пока он не предоставит конгрессу «всеобъемлющую стратегию и цель участия США в конфликте на Украине». По их словам, администрация Байдена «обязана чётко и официально объяснить, чего США пытаются добиться на Украине».

По мнению американских чиновников, запрашивая пакет дополнительной помощи, Байден нарушает соглашение о потолке госдолга, который сам же и установил. «Вы не можете обойти закон, который только что подписали», — справедливо замечают республиканцы.

Однако, как отмечает Fox News, в администрации президента этот запрос назвали «чрезвычайным»: по словам представителя Байдена, «было понимание того, что лимиты расходов не исключают принятия чрезвычайных законов».

Недовольство американцев вполне объяснимо, утверждает Fox News: администрация Байдена просит конгресс потратить в шесть раз больше средств на поддержку Украины, чем на решение внутренних проблем государства. Так, в своём запросе, направленном спикеру палаты представителей Кевину Маккарти, Байден призвал выделить Украине $24 млрд, в то время как на борьбу с пограничным и фентаниловым кризисом, охватившим страну, он запросил лишь $4 млрд.

Ожидается, что утверждение этого пакета помощи будет нелёгкой задачей, поскольку ранее Маккарти пообещал, что не будет выносить на обсуждение законопроект о дополнительном финансировании конфликта на Украине.