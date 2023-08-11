ABC: Байден запросил допфинансирование для Украины, но согласовать его будет сложно

Администрация США передала конгрессу запрос о выделении дополнительных $40 млрд, больше половины из которых они хотят потратить на Украину и другие международные дела, сообщает ABC News. Однако эксперты отмечают, что согласовать такую инициативу им будет сложно, поскольку всё больше депутатов и простых американцев выступают за прекращение помощи Украине.

Администрация Байдена представила конгрессу запрос о дополнительном финансировании в размере $40 млрд, который включает в себя помощь для Украины, укрепление пограничной службы США и борьбу с миграцией, реагирование на стихийные бедствия и зарплату пожарных, пишет ABC News. Но, по словам журналистов, добиться одобрения от республиканцев в палате представителей им будет сложно.

Из этой суммы на Украину и другие международные нужды администрация просит примерно $24 млрд. Сюда входят $9,5 млрд на оборудование для Украины и пополнение запасов Минобороны США, а также $3,6 млрд на постоянную военную, разведывательную и другую оборонную поддержку. Администрация также запрашивает $7,3 млрд на экономическую, гуманитарную и другую помощь Украине. Эти суммы запрашивают сейчас для первого квартала 2024 года, но чиновники отмечают, что в случае необходимости могут запросить ещё дополнительные пакеты помощи.

Теперь дело за конгрессом, пишут журналисты. При этом времени у них мало: говорят, что уже выделенные средства могут закончиться к концу сентября.

Однако эксперты предупреждают, что вопрос о финансировании Украины может столкнуться с гораздо большим сопротивлением конгресса, чем прошлые инициативы. Всё меньше конгрессменов готовы поддержать финансирование Украины. «Для этого есть ряд причин, начиная от беспокойства по поводу отсутствия надзора за финансированием и заканчивая опасениями по поводу истощения ресурсов США, которые используются для зарубежных стран», — пишут авторы статьи. Так, в июле 70 республиканцев в палате представителей проголосовали за поправку, которая лишила бы Украину всего финансирования. Это говорит о смене приоритетов у американских депутатов.

И простые американцы говорят о том же: по данным недавнего опроса общественного мнения, 55% американцев выступают против предоставления дополнительного финансирования для Украины.

При этом в сентябре конгресс будет обсуждать государственные финансы, которые могут иссякнуть к 1 октября, если конгрессмены не договорятся. И угроза приостановки работы правительства делает вопрос о выделении Украине дополнительной помощи ещё более сложным, ведь несколько месяцев назад Штатам удалось избежать такого исхода только благодаря соглашению между спикером палаты представителей Кевином Маккарти и администрацией Байдена, по которому республиканцы соглашались повысить потолок госдолга, если при этом будут ограничены траты, в том числе на оборону. Но такие дополнительные транши в базовый бюджет не входят и под формальные ограничения не попадают.

Лидер большинства в парламенте Чак Шумер дал понять, что поддержит запрос на дополнительное финансирование. Автор статьи отмечает, что хотя всё больше республиканцев в сенате выступают против помощи Украине, перевес пока не на их стороне. Например, лидер фракции республиканцев в сенате Митч Макконнелл отметил: «Большая часть денег, которые мы тратим в связи с Украиной, тратится в США на замену оружия, более современное оружие, на улучшение нашей армии для того, что может произойти дальше».

Но в нижней палате парламента США ситуация несколько иная: там республиканцы выступают против дополнительного финансирования, поскольку считают, что оно идёт вразрез с сокращением бюджета, которого они добились в обмен на повышение потолка госдолга. Так, спикер палаты представителей Кевин Маккарти говорил ранее, что Украину поддерживает, но дополнительное финансирование для неё означает нарушение соглашения о госдолге, поскольку всё равно речь идёт о дополнительных финансах, приводит его слова ABC News.