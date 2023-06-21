Bloomberg: ошибка в расчётах Пентагона позволит США увеличить поставки оружия на Украину

Пентагон заявил, что сможет потратить на шесть миллиардов долларов больше на оружие для Украины, так как ранее в бухгалтерских расчетах была допущена ошибка. Как передаёт Bloomberg, заместитель пресс-секретаря американского военного ведомства Сабрина Сингх отметила, что эти деньги просто вернутся в бюджет, который США выделили для поставок оружия Украине.

Пентагон заявил, что сможет потратить на шесть миллиардов долларов больше на оружие для Украины, так как ранее в бухгалтерских расчетах была допущена ошибка. Как передаёт Bloomberg, министерство обороны США переоценило стоимость отправленных ВСУ вооружений: в 2022 финансовом году она составила $2,6 млрд, а в 2023-м — $3,6 млрд. Итого общая сумма — $6,2 миллиарда долларов, сообщила во вторник репортёрам заместитель пресс-секретаря военного ведомства Сабрина Сингх.

«Эти деньги просто вернутся в бюджет, который мы выделили для поставок оружия Украине», — сказала она, добавив, что общая сумма одобренной конгрессом помощи не меняется.

Сингх объяснила допущенную ошибку «неувязками в оценке боевой техники». По её словам, военные учитывали стоимость замены переданного Украине оружия, а не его чистую балансовую стоимость. Согласно прежним сообщениям, разница в расчётах составила примерно три миллиарда долларов.

«Последние цифры окончательные», — заявила Сингх.

Как напоминает издание, президент США Джо Байден неоднократно говорил, что Запад будет поддерживать Украину в её борьбе с Россией «столько, сколько потребуется», однако некоторые законодатели из Республиканской партии возражают против объемов военной помощи и неопределённости по срокам ее оказания. Поскольку мирного урегулирования конфликта на Украине пока не предвидится, администрации Байдена наверняка придется просить дополнительные средства, когда текущее финансирование закончится, и тогда она столкнется с противодействием оппозиции.