Judging Freedom: Байден отказывается признавать ошибку в конфликте на Украине, «продолжая копать себе яму»
Чувствуете ли вы медленное осознание западными лидерами того, что Украина проиграла эту войну и им всем — западным лидерам, которые поддерживали конфликт, радикально усугубляя его кровавость и разрушительность, — им всем нужно искать путь отступления?
СКОТТ ХОРТОН, американский писатель и радиоведущий: Первая часть — да, а вторая — нет. Я думаю, они всё понимают. Если вы читали The Journal, The Times, The Post… Общее мнение таково, что ничего не получилось. Они (украинцы. — ИноТВ) должны были каким-то образом прорваться и добраться до Азовского побережья, где, даже если бы они туда добрались, их бы всё равно окружили, загнали в ловушку и уничтожили. И всё это было безумием.
Где-то они говорили, мол, «знаете, идея в том, что мы просто хотим показать, что мы можем добиться какого-то прогресса, чтобы заручиться большей поддержкой Запада, чтобы они дали нам больше денег и оружие, чтобы мы могли продолжать». Но приходит широкое понимание того, что война провалилась, и они говорят об этом, иногда довольно ясно выражаясь, чаще всего не для протокола — знаете, в этих анонимных заявлениях. Но войну украинцам не выиграть, им не удастся вытеснить российскую армию с Донбасса. Вопрос лишь в том, сколько из четырёх аннексированных областей они смогут сохранить, когда сядут за стол переговоров.
Но ваша другая идея, вторая часть, где вы говорите, что мы должны быть умнее и делать правильные вещи… Нет, их ответ — просто продолжать сражаться. Я имею в виду, что с логической точки зрения украинская армия постоянно слабеет, но они говорят так, словно это русские становятся всё слабее и слабее и будто в конце концов мы придём к тому, что украинцы окажутся в сильной позиции — и тогда мы будем вести переговоры с позиции силы. Но это ведь совершенно не так.
Конечно, это абсурд. Но, с политической точки зрения сможет ли Джо Байден продержаться до ноября 2024 года (президентские выборы в США. — ИноТВ)? Украинцы гибнут, весеннее наступление провалилось, оно переросло в летнее наступление, которое тоже провалилось. Они напали на гражданское российское судно, перевозившее зерно. Как долго ещё Джо Байден сможет сохранять доверие к себе?
СКОТТ ХОРТОН: Вы попали в самую суть вопроса. Это не касается ни национальных интересов Америки, ни интересов Украины, ни интересов «мира во всём мире», а касается только личных политических интересов Джо Байдена. Он сам вырыл себе яму, и теперь у него нет другого выбора, кроме как продолжать копать, потому что ему нельзя признать, что он совершил ошибку, в преддверии президентских выборов. Но ведь до них ещё полтора года. Что же произойдёт с украинской армией за это время? Это катастрофа, это ужасно.
Дата выхода в эфир 11 августа 2023 года.
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