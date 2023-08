Judging Freedom: Байден отказывается признавать ошибку в конфликте на Украине, «продолжая копать себе яму»

В преддверии президентских выборов в США Байден просто не сможет признать свою ошибку, заявил американский писатель Скотт Хортон в интервью Judging Freedom. Он уверен, что даже сейчас, когда западные страны начали осознавать неминуемость поражения Украины, Байден будет стоять на своём, «продолжая копать себе яму». По словам писателя, об Украине речи не идёт — «дело касается только личных политических интересов Джо Байдена».

Чувствуете ли вы медленное осознание западными лидерами того, что Украина проиграла эту войну и им всем — западным лидерам, которые поддерживали конфликт, радикально усугубляя его кровавость и разрушительность, — им всем нужно искать путь отступления?

СКОТТ ХОРТОН, американский писатель и радиоведущий: Первая часть — да, а вторая — нет. Я думаю, они всё понимают. Если вы читали The Journal, The Times, The Post… Общее мнение таково, что ничего не получилось. Они (украинцы. — ИноТВ) должны были каким-то образом прорваться и добраться до Азовского побережья, где, даже если бы они туда добрались, их бы всё равно окружили, загнали в ловушку и уничтожили. И всё это было безумием.

Где-то они говорили, мол, «знаете, идея в том, что мы просто хотим показать, что мы можем добиться какого-то прогресса, чтобы заручиться большей поддержкой Запада, чтобы они дали нам больше денег и оружие, чтобы мы могли продолжать». Но приходит широкое понимание того, что война провалилась, и они говорят об этом, иногда довольно ясно выражаясь, чаще всего не для протокола — знаете, в этих анонимных заявлениях. Но войну украинцам не выиграть, им не удастся вытеснить российскую армию с Донбасса. Вопрос лишь в том, сколько из четырёх аннексированных областей они смогут сохранить, когда сядут за стол переговоров.

Но ваша другая идея, вторая часть, где вы говорите, что мы должны быть умнее и делать правильные вещи… Нет, их ответ — просто продолжать сражаться. Я имею в виду, что с логической точки зрения украинская армия постоянно слабеет, но они говорят так, словно это русские становятся всё слабее и слабее и будто в конце концов мы придём к тому, что украинцы окажутся в сильной позиции — и тогда мы будем вести переговоры с позиции силы. Но это ведь совершенно не так.

Конечно, это абсурд. Но, с политической точки зрения сможет ли Джо Байден продержаться до ноября 2024 года (президентские выборы в США. — ИноТВ)? Украинцы гибнут, весеннее наступление провалилось, оно переросло в летнее наступление, которое тоже провалилось. Они напали на гражданское российское судно, перевозившее зерно. Как долго ещё Джо Байден сможет сохранять доверие к себе?

СКОТТ ХОРТОН: Вы попали в самую суть вопроса. Это не касается ни национальных интересов Америки, ни интересов Украины, ни интересов «мира во всём мире», а касается только личных политических интересов Джо Байдена. Он сам вырыл себе яму, и теперь у него нет другого выбора, кроме как продолжать копать, потому что ему нельзя признать, что он совершил ошибку, в преддверии президентских выборов. Но ведь до них ещё полтора года. Что же произойдёт с украинской армией за это время? Это катастрофа, это ужасно.

Дата выхода в эфир 11 августа 2023 года.