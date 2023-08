WP: разочарованы и изнурены — на фоне застопорившегося контрнаступления надежды украинцев начинают таять

Украинская публика в связи с крайне скромными успехами Киева на фронте всё сильнее скатывается в уныние, констатируют корреспонденты The Washington Post в разных регионах страны. Как выяснили журналисты, постоянные смерти, бесконечный поток раненых и отсутствие каких-либо хороших вестей изнурили украинцев — и нарратив о единстве и несокрушимости этого народа теперь начинает рассыпаться.

Украина сопротивлялась российским войскам почти полтора года — и в прошлом году даже сумела добиться боевых успехов в Киевской, Харьковской и Херсонской областях*, воспользовавшись этими «победами», чтобы добиться помощи для своей армии, пишет The Washington Post. Как напоминает издание, всё те же успехи помогли стране пережить тяжёлую зиму, сопровождавшуюся ударами по инфраструктуре, а затем — важную с символической точки зрения битву за Артёмовск, который в итоге был занят россиянами. И всё это время украинские чиновники и их западные партнёры «раскручивали» в СМИ предстоящее контрнаступление, которое, как они надеялись, позволит Киеву добиться перелома в ходе военных действий — благодаря западным вооружениям и подготовке, отмечается в материале WP.



Однако теперь, спустя два месяца после старта этой операции, которая практически не принесла ощутимого смещения фронта, на Украине всё продолжается «безжалостное и кровавое лето» — и «нарратив о единстве и несокрушимости уже начал трескаться», заключают корреспонденты американской газеты. Как полагают журналисты, «страна изнурена»: число погибших, которых уже несметные тысячи, растёт с каждым днём, а миллионы беженцев не видят никакой возможности вернуться домой. «Украинцы, которым так нужны хорошие вести, таких просто не получают», — подчёркивают авторы.



Пекарь Алла Блызнюк из городка Смела в Центральной Украине рассказывает, что у неё каждый день покупают выпечку на поминки: родители хоронят детей, погибших на фронте, до которого отсюда — сотни километров. Как рассказала Блызнюк в интервью WP, если раньше «люди были едины» даже в сложные моменты, сейчас у граждан сложилось ощущение коллективного «разочарования». Женщина опасается, что на фронт будут призваны и её муж с двумя сыновьями — и уже заметила, что на улицах города стало гораздо меньше мужчин, чем раньше: хотя Украина не раскрывает информацию о военных потерях, по словам Блызнюк, среди людей ходят слухи, что новобранцы выживают на линии фронта в среднем два-три дня. «Страну защищать должны профессионалы», — сокрушается она в беседе с корреспондентом WP.



Украинский военнослужащий эстонского происхождения с позывным Сьюзи, который работает на стабилизационном пункте в Донецкой области, где раненым солдатам ВСУ оказывают первую помощь перед отправкой в больницы в более безопасные районы, поведал The Washington Post, что совсем недавно ему пришлось доставать мешки для тел, которые были нужны для «полевого морга», от которого уже тогда «несло мертвечиной». По словам Сьюзи, иногда тела солдат приходит в таком состоянии, что хранить их приходится в двух-трёх разных мешках, а иногда от трупа остаётся «процентов пятнадцать». «Никогда столько крови не видел», — признаётся Сьюзи. И тут же добавляет: «За свободу приходится платить такую тяжёлую цену».



Пока на фронте разворачиваются подобные сцены, в Киеве всё так, будто он на другом краю земли: жители столицы, которые находятся под относительно надёжным куполом ПВО, уже практически перестали реагировать на сирену воздушной тревоги. Однако «болезненные симптомы войны» ощущаются даже здесь: в городских парках на скамейках потягивают кофе раненые солдаты, которые проходят лечение в киевских медучреждениях, пишет The Washington Post.



Среди них — 34-летний бывший официант Виктор, который попал под миномётный обстрел в Запорожской области; осколки рассекли ему запястье, изрезали лицо и повредили колено. Теперь Виктор, наблюдая, как толпы людей перемещаются из баров в рестораны, признаётся корреспонденту The Washington Post, что ему ещё повезло, ведь многие его товарищи возвращаются с фронта без рук или ног — если вообще возвращаются. По словам Виктора, боестолкновения в последнее время идут всё ожесточёнее: однажды его подразделение смогло преодолеть за семь часов всего 400 м.



52-летнему Руслану Проектору приходится ещё сложнее: этим летом он сначала потерял ногу, подорвавшись на мине, а затем тут же получил ещё несколько ранений, когда выносивший его сослуживец подорвался сам. В Киеве он проходит реабилитацию — и его жена Алина Олинюк, которая за ним ухаживает, говорит, что ей хотелось бы, чтобы «контрнаступление шло активнее». «С фронта столько ребят возвращается без рук и ног. Хотелось бы, чтобы цена, которую они заплатили, оказалась оправданной. Ведь иначе всё, через что они прошли, будет напрасно», — приводит её слова The Washington Post. Сам Руслан говорит, что, если бы ему снова пришлось выбирать, записываться добровольцем он бы не стал. «Берут всех и гонят на фронт без нормальной подготовки. Не хочется быть среди немотивированных людей», — говорит он.



Хотя украинские военные в первую очередь изливают свой гнев на Россию, критиковать Украину они не боятся, отмечается в материале WP. На минувшей неделе президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев по результатам проверки военкоматов выявил «отвратительные» практики со стороны коррумпированных чиновников — и украинский солдат с позывным Позитив, который также лечится в столице, подчёркивает в разговоре с корреспондентом издания, что всех таких функционеров, наживающихся на войне, «нужно самих на фронт отправлять».



36-летняя администратор Юлия Пальцева, молодой человек которой находится на фронте и уже скоро будет переброшен под Артёмовск, говорит, что шокирована тем, что жители Киева могут спокойно вести социальную жизнь и ходить на вечеринки. «Всем этим пляшущим и улыбающимся людям надо бы помнить, что в окопах без ротаций сидят под ежедневными обстрелами такие солдаты, как мой парень», — цитирует киевлянку The Washington Post. «Мы ждали большего, — тут же комментирует она контрнаступление. — Если что-то там и происходит, то медленно».

* Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).