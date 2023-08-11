Die Welt: просьбы Киева о ракетах — это признак беспомощности

Несмотря на большие ожидания, Киеву так и не удалось добиться успеха в своём контрнаступлении, пишет Die Welt. И оказавшись в столь бедственном положении, украинские власти теперь просят Берлин поставить им крылатые ракеты Taurus. Но не нужно быть выдающимся военным теоретиком, чтобы понять, что с их помощью Украина не сможет вернуть себе территории. Эти просьбы в первую очередь просто «признак беспомощности», убеждён автор статьи Жак Шустер.
Россия хотела ослабить НАТО, ЕС и развалить Украину, пишет Die Welt. Но ей это не удалось. Однако и Запад верил в то, что сможет с помощью санкций поставить Москву на колени, а также изолировать российское правительство. Но у Кремля до сих пор так много контактов по всему миру, что говорить об «обособлении, отделении и карантине» не приходится. То же самое касается и надежд Запада на успешное контрнаступление Украины.
Киев и его союзники рассчитывали, что солдаты ВСУ, обученные и вооружённые американцами и европейцами, смогут быстро добиться успехов, объясняет автор статьи Жак Шустер. Но ничего подобного не произошло. Весеннее контрнаступление превратилось в летнее, а теперь ещё и в осеннее. Но продвигаться вперёд у украинцев не получается. И оказавшись в столь бедственном положении, Киев теперь просит у Берлина крылатые ракеты Taurus.
Но не нужно быть выдающимся военным теоретиком, чтобы понять, что это вооружение не имеет никакого отношения к контрнаступлению. С его помощью Украина не сможет вернуть себе территории. Для этого ей необходима артиллерия, но её недостаточно. К тому же Киев терпит большие потери в личном составе. С российской стороны потери также велики, но резервы у неё гораздо больше. «Так что просьбы Киева о ракетах — это в первую очередь признак беспомощности», — убеждён автор.
Когда боевые действия завершатся, Украине не удастся вытеснить со своей территории российские войска. В то же время из-за военной помощи Запада Москва не сможет полностью сломить Киев. «Последствия этого будут ужасающими: мы будем ещё долго страдать от этих боевых действий. И они будут становиться ожесточённее и кровавее», — заключает Шустер.
Космонавт Олег Артемьев в рамках совместного спецпроекта RT и «Роскосмоса» «Луна-25: курс на Южный полюс» рассказал, что для подготовки человека, который полетит и будет работать на Луне, достаточно около пяти лет.
С космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», которая доставит на Южный полюс спутника Земли первую в современной истории России автоматическую станцию «Луна-25».
Космонавт, капитан экспериментального экипажа миссии «Sirius-21» Олег Блинов в рамках совместного спецпроекта RT и «Роскосмоса» «Луна-25: курс на Южный полюс» рассказал, реально ли построить лунную базу в кратере.
Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов постарается сделать всё возможное для того, чтобы пробиться и показать максимальный результат в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2023/24.
Космонавт, капитан экспериментального экипажа миссии SIRIUS-21 Олег Блинов в рамках совместного спецпроекта RT и «Роскосмоса» «Луна-25: курс на Южный полюс» рассказал, что при нынешних технологиях можно слетать до Луны и обратно за недели две.
Космонавт госкорпорации «Роскосмос», Герой России Иван Вагнер в рамках совместного спецпроекта RT и «Роскосмоса» «Луна-25: курс на Южный полюс» рассказал, что в настоящее время есть много технологий, позволяющих долететь до Луны.
Космонавт Олег Артемьев в рамках совместного спецпроекта RT и «Роскосмоса» «Луна-25: курс на Южный полюс»
рассказал, как он видит процесс создания лунной базы, что, по его мнению, самое сложное и с чего следует начать.
Корреспондент Сергей Тюрин в рамках совместного спецпроекта RT и «Роскосмоса» «Луна-25: курс на Южный полюс» рассказал об обстановке на космодроме Восточный перед запуском ракеты со станцией «Луна-25».
Иван Соловьёв, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, предложил обязать сервисы, занимающиеся доставкой, возмещать ущерб, который нанесли гражданам курьеры этих компаний с использованием электротранспорта. Копия обращения на имя главы Центрального банка Эльвиры Набиуллиной и на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева имеется в распоряжении RT.