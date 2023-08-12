«Российский газ был благословением для экономики и нашего благосостояния», заявил лидер парламентской фракции «Альтернатива для Германии» Антон Барон. Он призвал немецкие власти отказаться от провальной зелёной энергетической политики и возобновить поставки голубого топлива для того, чтобы обеспечить граждан ФРГ теплом. «Это чистая необходимость», передаёт его слова Die Zeit.
Несмотря на боевые действия на Украине Германии необходимо возобновить импорт российского газа, заявили в немецкой партии «Альтернатива для Германии». «Российский газ был благословением для экономики и нашего благосостояния», передаёт Die Zeit слова лидера парламентской фракции АдГ Антона Барона.
Он осудил власти ФРГ за то, что они отключают атомные электростанцию, отказываются от угля и делают ставку исключительно на возобновляемые источники энергии в то время, как энергетические хранилища пустуют. Германия попадает из одной зависимости в другую, предостерегает политик.
Сам он не видит ничего предосудительного в том, что возобновить поставки российского голубого топлива. Барон назвал «чушью» разговоры о том, что таким образом немцы будут финансировать боевые действия России на Украине. Зимой людям будет нужен газ, потому что многие используют его для отопления, подчеркнул он: «Мы не можем ставить это решение в зависимость от характера боевых действий. Это чистая необходимость».
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