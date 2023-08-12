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«Благословение для экономики и нашего благосостояния» — немецкий политик призвал возобновить импорт российского газа

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«Российский газ был благословением для экономики и нашего благосостояния», заявил лидер парламентской фракции «Альтернатива для Германии» Антон Барон. Он призвал немецкие власти отказаться от провальной зелёной энергетической политики и возобновить поставки голубого топлива для того, чтобы обеспечить граждан ФРГ теплом. «Это чистая необходимость», передаёт его слова Die Zeit.
«Благословение для экономики и нашего благосостояния» — немецкий политик призвал возобновить импорт российского газа
AP
Несмотря на боевые действия на Украине Германии необходимо возобновить импорт российского газа, заявили в немецкой партии «Альтернатива для Германии». «Российский газ был благословением для экономики и нашего благосостояния», передаёт Die Zeit слова лидера парламентской фракции АдГ Антона Барона.
 
Он осудил власти ФРГ за то, что они отключают атомные электростанцию, отказываются от угля и делают ставку исключительно на возобновляемые источники энергии в то время, как энергетические хранилища пустуют. Германия попадает из одной зависимости в другую, предостерегает политик.

Сам он не видит ничего предосудительного в том, что возобновить поставки российского голубого топлива. Барон назвал «чушью» разговоры о том, что таким образом немцы будут финансировать боевые действия России на Украине. Зимой людям будет нужен газ, потому что многие используют его для отопления, подчеркнул он: «Мы не можем ставить это решение в зависимость от характера боевых действий. Это чистая необходимость».

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