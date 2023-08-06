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Das Erste: Австрия снова получает 60% газа из России — и платит Москве намного больше, чем Киеву

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Австрия вновь наращивает поставки газа из России, пишет Das Erste. С 20% в конце прошлого года доля российского газа в структуре потребления Австрии в последние месяцы возросла до 60%. Как отмечает издание, с начала конфликта на Украине на счёт «Газпрома» из Австрии поступило €7 млрд, в то время как Киеву Вена предоставила €1 млрд — в несколько раз меньше, чем заплатила Москве. Близость Австрии к России трудно преуменьшить — газовый контракт будет действовать ещё в течение 17 лет.
Das Erste: Австрия снова получает 60% газа из России — и платит Москве намного больше, чем Киеву
AP

«Мы снизили зависимость от российского газа с 80% в начале войны до 20%», — заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер в прошлом году незадолго до Рождества, пишет Das Erste.

Как утверждает издание, это не было ложью. Однако снижение произошло из-за «шантажа Путина»: в прошлом году он временно «перекрыл газовый кран», что и объясняет показатель в 20%. Совсем недавно он снова возрос до 60%.
 
Вольфганг Мюллер из Института восточноевропейской истории Венского университета делает «довольно трезвый вывод»: «Несмотря на все политические заявления, зависимость Австрии от природного газа из России с начала войны существенно не уменьшилась», — подчёркивает эксперт.
 
Австрии пока не удалось сделать то, что уже удалось Германии: сократить импорт газа из России с 55% до нуля. Это означает, что в Москву больше не будут поступать «ни евро, ни рубли» в качестве оплаты за газ — по крайней мере, из Германии. Из Австрии они поступают — и это, по словам Мюллера, вдвойне «полезно» для Путина: «Во-первых, это делает Австрию зависимой и подверженной шантажу». Во-вторых, по его словам, за счёт закупок природного газа Австрия «разумеется, финансирует, и военный бюджет» Москвы.
 
С начала конфликта на счёт «Газпрома» из Вены поступило €7 млрд. Возможно, это «не так уж и много», если учесть €390 млрд общей прибыли, которую Москва получила от продажи нефти и газа за тот же период. Однако для самой Австрии это значительная сумма. Мюллер подсчитал, что, таким образом, каждый житель «маленькой нейтральной Австрии» внёс в российский военный бюджет €590.
 
В то же самое время Украине Австрия предоставила всего €1 млрд — в несколько раз меньше, чем России. К этому миллиарду следует добавить затраты на помощь беженцам, и многое другое. Тем не менее к Австрии прочно приклеился ярлык «полезного идиота Путина», пишет издание. 
 
Ещё в 2018 г. австрийская нефтегазовая компания OMV продлила долгосрочный контракт с «Газпромом». Этот «чрезвычайно выгодный для Путина» контракт, действующий на условиях «бери или плати», обеспечивает Австрию шестью миллиардами кубометров российского газа в год по льготной цене.
 
Это означает, что, если «Газпром» поставляет газ, Австрия должна платить — независимо от того, хочет она покупать его или нет. Контракт рассчитан ещё на 17 лет, то есть до 2040 года. Он был продлён в присутствии экс-канцлера Австрии Себастьяна Курца. Владимир Путин специально прилетел для этого в Вену.
 
Нынешний канцлер Карл Нехаммер унаследовал этот контракт от предшественника. Причислять его самого к «полезным идиотам» было бы несправедливо. Так считает и эксперт. Мюллер утверждает, что правительство Австрии пыталось исправить положение с самого начала конфликта и старалось «тщательнее подбирать слова» в отношении России.
 
Но сохраняющуюся близость Вены к Москве «трудно преуменьшить» — контракт на поставку российского газа для Австрии продолжает действовать, отмечает Das Erste. 
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