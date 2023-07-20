Merkur: к неудовольствию Запада — несмотря на санкции, торговля между Россией и Австрией процветает

Ссылаясь на нейтралитет, Австрия продолжает поддерживать с Россией экономические отношения, пишет Merkur. Более того, в некоторых сферах, в частности продаже продуктов питания и химикатов, торговля даже процветает. А закупки Веной российского газа уже вернулись к показателям, зафиксированным до начала боевых действий на Украине. И такая «извилистая», «ситуационно-эластичная» позиция альпийской страны вызывает критику и недовольство на Западе, рассказывает немецкое издание.

В рейтинге самых полезных для России европейских стран Австрия занимает второе место, пишет Merkur. Она, конечно, ведёт себя не так громко, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, но всё же старается не вмешиваться в конфликт с Москвой. Вена объясняет свою позицию тем, что она не состоит в НАТО и служит своего рода мостом между Западом и Востоком. Киеву австрийские власти также сильно не помогают, а торговля с Россией, наоборот, растёт.

Выросли в первую очередь продажи продуктов питания и химикатов, продолжает немецкое издание. К тому же на данный момент объёмы импортируемого в страну российского газа вернулись к показателям, зафиксированным до начала боевых действий на Украине. Зависимость от голубого топлива — в силу отсутствия портов и терминалов для приёма сжиженного природного газа — это главная причина «извилистого курса» Вены, считают наблюдатели.

В отношениях с Россией большую роль играет и банковский сектор, продолжает немецкое издание. В 2022 году второй по величине финансовый институт страны Raiffeisen Bank International заработал половину своих денег как раз в России. Из-за этого он теперь находится под наблюдением Управления по контролю зарубежных активов Минфина США (OFAC), отвечающего за соблюдение санкционного режима.

При этом хорошие политические и экономические отношения у Австрии и России сложились ещё в советские годы. Альпийская страна стала первым западным государством, которое в 1968 году стало импортировать советский газ. Нейтралитет, который Вена обязалась соблюдать в обмен на вывод советских войск, сделал её идеальным местом для переговоров в годы холодной войны. Канцлер Австрии Карл Нехаммер нередко ссылается на этот нейтралитет, объясняя свою сдержанность в поддержке Украины, а также нежелание предоставлять Киеву гарантии безопасности.

В то же время он не против присоединиться к европейской системе противовоздушной и противоракетной обороны European Sky Shield. Глава Австрии объясняет это тем, что после начала боевых действий на Украине ситуация с безопасностью «значительно ухудшилась». Такую позицию Вены в местных СМИ язвительно называют «ситуационно-эластичной». Она вызывает недовольство и критику в том числе и у западных партнёров.