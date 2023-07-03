N-TV: не противоречит нейтральному статусу — Австрия хочет укрыться за «Европейским небесным щитом»

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что страна планирует присоединиться к единой европейской системе противовоздушной и противоракетной обороны European Sky Shield, передаёт N-TV. По его словам, в результате конфликта на Украине ситуация с угрозами значительно обострилась, поэтому Австрия должна защитить себя от атак с воздуха вместе с другими европейскими странами. При этом Нехаммер подчеркнул, что такой шаг не противоречит нейтральному статусу Австрии.

Нейтральная Австрия планирует присоединиться к единой европейской системе противовоздушной и противоракетной обороны European Sky Shield («Европейский небесный щит». — ИноТВ). Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер. «Ситуация с угрозами значительно обострилась в результате войны на Украине», — пояснил он. Поэтому, по его словам, Австрия должна защитить себя от атак беспилотников и ракет вместе с другими европейскими странами, передаёт N-TV.

«Sky Shield обеспечивает необходимую защиту воздушного пространства, которая позволит своевременно и эффективно устранять угрозы», — подчеркнул политик.

Проект «Европейский небесный щит», инициированный Германией, призван закрыть бреши в нынешней системе противоракетной обороны НАТО для Европы. Слабыми местами этой системы являются защита от баллистических ракет, траектория полёта которых достигает больших высот, а также защита от беспилотников и крылатых ракет. К проекту уже присоединились более десяти европейских стран.

Австрия позиционирует себя как нейтральное в военном отношении государство. Присоединение к «Европейскому небесному щиту» не противоречит этому статусу, говорится в совместном заявлении Нехаммера и министра обороны Австрии Клаудии Таннер. «Речь идёт об участии в противоракетном щите, который служит для предотвращения опасности», — подчеркнули они. «Нейтралитет Австрии по-прежнему непоколебим», — позднее написал Нехаммер в Twitter.

Таннер назвала решение «вехой в истории оборонной политики». По её словам, в настоящий момент идут обсуждения, как именно Австрия могла бы принять участие в инициативе. По данным немецких СМИ, Таннер намерена встретиться с министром обороны Германии Борисом Писториусом 7 июля в Берне, где планирует подписать соглашение о намерениях по участию в инициативе.

Сославшись на свой нейтралитет, в четверг Австрия, а также Ирландия и Мальта выступили против предоставления Украине далеко идущих гарантий безопасности от Европейского союза. «Для нас как для нейтральных государств очевидно, что в таком виде они не могут иметь место», — заявил Нехаммер в Брюсселе. Мари-Агнес Штрак-Циммерман, председатель комитета германского бундестага по обороне, назвала действия Нехаммера «жалкими», поскольку, по её словам, сам Нехаммер недавно в Киеве «обещал поддержку Украине», пишет N-TV.