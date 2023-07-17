DWN: провал торгового соглашения с Южной Америкой — это наглядный пример утраты влияния ЕС в мире

Уже третий год подряд в переговорах между ЕС и южноамериканскими странами Меркосур о создании зоны свободной торговли не наблюдается никакого прогресса, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Более того, из-за чрезмерных требований Брюсселя по защите климата и прав человека сделка находится на грани срыва. И на руку всё это играет Китаю, рассказывает немецкое издание.

Переговоры о торговом соглашении между ЕС и южноамериканским региональным таможенным союзом Меркосур пробуксовывают вот уже три года, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. И есть основания считать, что они вообще находятся на грани срыва. А ведь эта сделка могла бы стать мощным стимулом для роста обеих экономических зон, а также позволила бы европейцам снизить свою зависимость от Китая. Но ряд стран — членов союза, а также некоторые некоммерческие организации, например «Гринпис»*, выступают против ратификации соглашения.

В рамках этой сделки 260 млн жителей Бразилии, Аргентины, Парагвая и Уругвая, а также 450 млн европейцев должны были объединиться в самую большую зону свободной торговли в мире, продолжает немецкое издание. Предприятия ЕС смогли бы ежегодно экономить на таможенных пошлинах больше €4 млрд. Обе стороны открыли бы для себя новые рынки сбыта. Европа смогла бы продавать в страны Меркосур свои автомобили, спиртные напитки, сыр, кондитерские изделия, химикаты, а также технологии. Южноамериканские государства, в свою очередь, смогли бы сбывать на рынке ЕС текстильные изделия, сахар, этанол, рис и аргентинскую говядину.

Но с каждым днём голоса, критикующие эту сделку, «звучат только громче», отмечает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Они недовольны тем, что южноамериканские страны во многом не соответствуют европейским стандартам производства, а также недостаточно внимания уделяют защите климата и прав человека. Министр сельского хозяйства Норберт Тотшниг назвал соглашение «троянским конём» и обвинил немецкое правительство в попытке протащить сделку «окольными путями». По его словам, ЕС нужно сделать акцент на укреплении внутреннего рынка и обеспечении надёжности снабжения, а не поступаться своими высокими стандартами, заключая договоры со странами, которые уничтожают влажные тропические леса.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пытается умиротворить критиков, предлагая включить в соглашение пункты о защите климата, окружающей среды и прав человека. Но подобные шаги вызывают недоумение у стран Меркосур. «Мы не позволим нам ничего навязывать», — заявил президент Бразилии Лула да Силва. Ещё в январе этого года он отдал своё предпочтение схожей сделке южноамериканских стран с Китаем. Ужесточение же требований со стороны ЕС только играет на руку Пекину и является наглядным примером того, что Европа утрачивает влияние в мире. И есть большие сомнения, что на предстоящем саммите ЕС со странами Латинской Америки Брюсселю удастся остановить уход Бразилии в объятия Поднебесной, заключает издание.

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