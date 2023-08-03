Sky News: акция протеста у дома Риши Сунака закончилась для активистов Гринписа арестом

Полиция задержала активистов Гринписа*, которые устроили у дома премьер-министра Великобритании Риши Сунака протест против разработки новых нефтегазовых месторождений, передаёт Sky News. После того как Сунак и его семья отправились в отпуск в Калифорнию, активисты забрались на крышу их дома и закрыли его фасад чёрным полотном.

Полиция арестовала четырёх активистов международной природоохранной организации «Гринпис»*, которые забрались на крышу дома, принадлежащего премьер-министру Великобритании Риши Сунаку, и закрыли его чёрным полотном в знак протеста против разработки новых нефтегазовых месторождений, сообщает Sky News.

В четверг утром, после того, как Сунак с семьёй уехали в отпуск в Калифорнию, активисты с помощью лестниц и верёвок поднялись на крышу дома премьера в Северном Йоркшире. Лицевую его сторону они закрыли чёрным полотном площадью 200 кв.м. Пока четверо протестующих находились на крыше, двое активистов Гринписа развернули перед домом баннер с надписью: «Риши Сунак — прибыль от нефти или наше будущее?»

Представитель Гринписа Филипп Эванс сказал, что перед проведением акции протеста группа убедилась в том, что семья премьер-министра находится в отпуске и их нет дома. По его словам, по прибытии активисты постучали в дверь и сказали, что планируют «мирную акцию протеста», но ответа не получили.

Протестующие провели на крыше более трёх часов. Полиция заявляла, что «контролирует ситуацию». Как только активисты спустились, сотрудники правоохранительных органов их задержали. Представитель полиции Северного Йоркшира подтвердил факт задержания.

В организации отметили, что протестовали против того, что премьер-министр «поддержал масштабное расширение бурения нефтяных и газовых скважин в Северном море», в рамках которого будет выдано сто новых лицензий на разработку нефтегазовых месторождений у побережья Шотландии.

«Правительство Риши Сунака — худшее из всех, которые у нас были, в том, что касается климата», — заявил Эванс.

С крыши дома Сунака активистка Алекс Уилсон записала видео, в котором заявила, что премьер дал зелёный свет «новому буровому безумию в Северном море, в то время как большая часть нашего мира буквально горит». «Это будет катастрофой для климата», — добавила Уилсон.

Представитель Даунинг-стрит в ответ на акцию заявил, что правительство «не будет извиняться за правильный подход к обеспечению энергетической безопасности», которая позволит стране не зависеть в вопросах энергетических поставок от России и создать тысячу рабочих мест.

Заместитель премьер-министра Оливер Дауден, который замещает Сунака на время его отпуска, выступил в защиту решения правительства, отметив, что оно необходимо как часть «энергетического баланса» страны. «Я думаю, что большинство людей сказали бы: «Может, хватит глупых выходок?» — приводит Sky News слова Даудена.

В Консервативной партии протест осудили. Так, глава комитета по иностранным делам палаты общин британского парламента Алисия Кернс назвала акцию протеста «неприемлемой». «Политики живут на виду у всех и по праву подвергаются пристальному вниманию, но их семейные дома не должны подвергаться нападениям. Скоро полиция должна будет стоять у дома каждого члена парламента», — отметила политик.