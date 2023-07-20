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Sky News: рейтинг Риши Сунака ставит антирекорды

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Доверие британцев к главе правительства продолжает сокращаться: свежая статистика свидетельствует, что рейтинг Риши Сунака достиг минимального значения с момента его вступления в должность, сообщает Sky News. По информации канала, в июле «чистый» рейтинг премьера упал до -40 п.п.
Sky News: рейтинг Риши Сунака ставит антирекорды
AP

Рейтинг премьер-министра Великобритании Риши Сунака опустился до минимального значения за всё время его правления, передаёт Sky News.

Как сообщает сайт канала, по результатам свежего опроса, проведённого компанией YouGov и опубликованного в среду, «чистый» рейтинг главы правительства — то есть, разность между долей респондентов, которые одобряют его деятельность на посту, и процентом опрошенных, которые её не одобряют — составил -40 п.п., снизившись по сравнению с прошлым месяцем на 6 п.п. Согласно исследованию YouGov, Сунаку сейчас доверяют 25% опрошенных британцев и не доверяют 65%.

Опрос также продемонстрировал, что премьер теряет доверие даже среди сторонников Консервативной партии Великобритании: из респондентов, которые отнесли себя к этой категории, его деятельность одобряют 47% и не одобряют 45%, тогда как в прошлом месяце эти показатели составили 51 и 40% соответственно, упоминается в материале Sky.

Как подчёркивает корреспондент канала, результаты опроса YouGov были обнародованы всего за 24 часа до начала досрочных выборов в трёх избирательных округах Великобритании, где ранее освободились парламентские кресла, занимаемые консерваторами.

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источник
Sky News Великобритания Европа
теги
Великобритания выборы премьер-министр рейтинг Риши Сунак
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