В попытках добиться независимости от российского трубного газа ЕС значительно увеличил свой импорт сжиженного природного газа, сообщает Die Zeit. Но существенная его часть продолжает поступать из России, в частности от компании «Новатэк». При этом она даже собирается наращивать объёмы производства и увеличивать свою долю на европейском рынке, так как обладает конкурентными преимуществами перед другими поставщиками, рассказывает немецкое издание.

В поисках альтернатив российскому трубному газу Евросоюз существенно увеличил свой импорт сжиженного природного газа, пишет Die Zeit. По данным Международного энергетического агентства, в 2022 году его поставки выросли на 60%. Но существенная часть голубого топлива (16%) продолжает приходить из России, а именно от компании «Новатэк», которая стала в Европе вторым по величине поставщиком СПГ после США.

И всё это происходит несмотря на то, что ЕС поставил перед собой цель к 2027 году полностью отказаться от ископаемых ресурсов из России, недоумевает автор статьи. До сих пор западные санкции не коснулись российского СПГ и конкретно предприятия «Новатэк». При этом в ближайшее время оно даже собирается расширять свою долю на европейском рынке. По данным исследовательской организации BRUEGEL, в 2022 году российская компания увеличила свои поставки в ЕС на 36% — до 19,25 млрд куб.м. В 2023-м этот показатель также остаётся стабильно высоким. В мае этого года «Новатэк» стал главным поставщиком газа в Испании с долей 27,8%. В мае 2022-го размер этой доли составлял всего 12%.

И потенциал для дальнейшего роста велик, продолжает немецкое издание. Новое плавучее газохранилище «Саам ПХГ», находящееся вблизи Мурманска, позволит компании значительно удешевить и ускорить экспорт СПГ, что обеспечит ей ещё большие конкурентные преимущества. К тому же в следующем году предприятие собирается создать новые производственные площадки, в частности в Сибири, и за счёт этого удвоить свои объёмы производства. И весь этот новый газ может также осесть на европейском рынке, отмечает автор статьи.

При этом для ЕС сотрудничество с «Новатэк» носит «проблематичный характер». Ведь есть основания считать, что заработанные деньги компания тратит на «гуманитарную поддержку» добровольцев, участвующих в боевых действиях на Украине. Получается, что зависимость Евросоюза от СПГ играет на руку главе Кремля Владимиру Путину, считает Die Zeit. С Украины уже не раз звучали призывы не только ввести эмбарго на российский сжиженный природный газ, но и остановить поставки в Россию западной техники, необходимой для добычи и сжижения этого топлива.

«Но пока ничто не указывает на то, что ЕС выполнит это требование. Ещё во время недавних обсуждений 11-го пакета санкций неделями шла борьба за детали, потому что некоторые страны, например Венгрия и Франция, отказывались поддерживать определённые меры, направленные, в частности, против российской атомной отрасли. Поставки СПГ тогда даже на повестке не стояли», — заключает Die Zeit.