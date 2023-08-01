Cicero: «пугало правящей коалиции» — ошибки Хабека в энергетической политике могут привести к исходу немецкой промышленности
Роберт Хабек, «министр экономики (всё ещё) четвёртой по величине экономике мира», рассказал в интервью о своих планах по перестройке немецкой промышленности. Экономический комментатор журнала Cicero, посмотрев интервью министра, спрашивает, как долго такие заявления будут сходить министру с рук?
По мнению колумниста журнала, Хабек не справляется с возложенными на него обязанностями и «превратился из любимца в пугало правящей коалиции». Проблемы, только увеличиваются, так как политик «придерживается своей сказки о счастливом зелёном будущем Германии как промышленного центра». Страна имеет дело с «министром-самозванцем», который не знает, что ему делать, и пытается красивыми речами убедить себя и публику в нормальности ситуации.
На все возражения, о том что переход на зелёные технологии займёт многие годы, министр указывает — «работы уже идут» и «экскаваторы ездят». Однако, по мнению колумниста Cicero, всё это лишь «призыв к выдержке немцев», которые должны поверить в то, что «необходимо дать несколько налоговых миллиардов нужным компаниям, и сразу потечёт водород и будет вариться зелёная сталь». Реального понимания ситуации министр не показывает.
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