Множащиеся критические высказывания о проблемах в промышленности Германии оправданы, уверен колумнист Berliner Zeitung. Производственный индекс в стране стагнирует уже десятилетие, инвестиции сокращаются, инфраструктура приходит в упадок, а инновационный потенциал теряется. Правительству в Берлине надо срочно начать «инвестиционное наступление», если оно хочет переломить негативную тенденцию.

Немецкие предприниматели, представители промышленных объединений и экономисты всё чаще заявляют об экономических проблемах Германии, и даже утверждают, что страна «снова стала больным человеком Европы». При этом часть этих заявлений всего лишь результат лоббистской работы: в конце концов промышленники всегда были заинтересованы в «низких налогах, снижении бюрократических препон, больших субсидиях», — пишет Berliner Zeitung. С другой стороны, недавние «жалобные песни» о бедственном положении промышленности в Германии содержат и ряд реальных фактов, продолжает немецкая газета.

В 2022 году 30% ВВП в стране было произведено на фабриках и заводах, «каждый второй евро, который Германия зарабатывает на экспорте» получен благодаря ра́звитой промышленности. 10 млн хорошо оплачиваемых рабочих мест действительно зависят от успеха национального производства. «Поэтому громкие жалобы на его бедственное положение или угрозы выноса производства из страны ложатся на благодатную почву», констатирует немецкая газета. Но для того чтобы «отличить чрезмерную панику от законных требований» необходимо взглянуть на 4 следующих факта.

Во-первых, «немецкая промышленность стагнирует уже десятилетие». Усреднённый индекс промышленного производства за 10 лет представляет собой прямую, «промышленность Германии в настоящее время производит столько же, сколько и десять лет назад», — пишет газета. Если взять отдельные отрасли, то можно увидеть, что наибольший рост с 2013 года показало строительство – 15%, но оно едва компенсирует снижение после 2022 года производства на энергоёмких предприятиях.

Спад на таких производствах после начала конфликта на Украине составил 20%. Наиболее сильно он затронул химическую промышленность, так как «высокие цены на энергоносители являются для неё самым больши́м бременем и самым важным риском для Германии как производственной площадки». Сама по себе стагнация, однако, ещё не повод для паники уверен колумнист Berliner Zeitung.

Второй факт, свидетельствующий о тревожной ситуации в Германии, это то, что немецкие промышленники действительно предпочитают инвестировать за пределами Германии, а не внутри страны. Иностранные компании за 2022 вложили в немецкое производство всего €10,5 млрд, при этом немецкие концерны инвестировали в производство за пределами Германии более €125 млрд.

Показательными немецкая газета считает поведение химического объединения BASF, которое «сократило рабочие места в Людвигсхафене, но инвестировало €10 млрд в Китай» и фармацевтической компании Biontech, «перенёсшей исследование раковых опухолей в Великобританию, вместо инвестиций в Германию».

Олаф Шольц и Роберт Хабек указывают, что они пытаются переломить эту тенденцию, в частности, американский Intel должен инвестировать €30 млрд в производство полупроводников в Восточной Германии. Но колумнист Berliner Zeitung отмечает, что до 2022 года в Германию ежегодно инвестировали €50 млрд минимум, без особых усилий правительства и даже во время кризиса, вызванного коронавирусом.

В-третьих, всё больше беспокойств вызывает общее состояние инфраструктуры в Германии. Всё, «от дорог и до спортзалов — сегодня он стоит примерно на 100 миллиардов меньше, чем 20 лет назад», пишет немецкая газета. При этом государственные инвестиции в инфраструктуру после объединения Германии упали на треть и достигли минимума в этом году. «Федеральный бюджет на 2024 год показывает, что этого ожидать (изменений — ИноТВ) не приходится», — сокрушается Berliner Zeitung.

Последним тревожным фактором, колумнист считает сокращения числа патентов зарегистрированным немецкими фирмами. Германия всё ещё находится на втором месте по числу ежегодно регистрируемых разработок, уступая лишь США, но «показатели снижаются». Если в 2012 году на Германию приходилось 17,9% всех выданных патентов, то в 2022 году уже лишь 12,8%. Снижение почти на треть. Другие страны, особенно Китай стремительно наращивают регистрацию инноваций. Так, в 2013 году Китай запатентовал около 4 тыс. изобретений, а в 2022 году уже больше 19 тыс. «Китай скоро обгонит Германию», — констатирует Berliner Zeitung.

«Ситуация таким образом серьёзная, но не драматичная», — заключает колумнист немецкой газеты. По его мнению, всё будет зависеть от того, сможет ли правящая коалиция начать «инвестиционное наступление», подразумевающее введение специального тарифа на электроэнергию для предприятий и удвоения государственных инвестиций в исследования и инфраструктуру.