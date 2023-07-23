FAZ: немецкий бизнес считает, что лучшие годы Германии остались позади

Экономика Германии восстанавливается медленнее, чем ожидалось, отмечает немецкая газета Frankfurter Allgemeine. По данным недавнего опроса, большинство руководящих лиц в бизнесе считают, что лучшие годы Германии остались позади. Они разочарованы министром экономики Робертом Хабеком и думают, что его министерство не учитывает их интересы. На этом фоне мало кто из глав немецких компаний верит, что в ближайшие полгода дела пойдут в гору.

После «путинского шока» восстановление экономики в Германии идёт медленнее, чем ожидалось в начале года, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine. Об этом свидетельствуют не только пересмотры прогнозов экономических исследовательских институтов, но и сдержанные ожидания немецких лидеров бизнеса, политики и администрации. Даже не каждый четвёртый верит в то, что в ближайшие полгода дела пойдут в гору.

Очевидно, что за этим выводом скрывается глубокая озабоченность конкурентоспособностью страны, особенно в высших эшелонах компаний. Об этом также говорят и результаты нового исследования Elite Panel, составленного по заказу Frankfurter Allgemeine на основании опроса, проведённого институтом Алленсбах среди почти 500 лиц, принимающих решения.

Большинство топ-менеджеров и предпринимателей согласны с тезисом о том, что «Германия прошла свой зенит, и её лучшие годы позади». Политические лидеры, напротив, в подавляющем большинстве случаев отвергают эту оценку как слишком пессимистичную.

Длинный список основных конкурентных недостатков даёт основания для скептицизма предпринимателей и менеджеров. Лидирующую позицию в нём занимает высокая стоимость энергоносителей, которую 77% респондентов считают недостатком в международной конкуренции. С небольшим отрывом следуют дефицит рабочей силы, государственное регулирование, отсталость в области цифровых технологий и требующая обновления инфраструктура. Ещё одним негативным моментом являются затраты на рабочую силу и налоговое бремя, однако в данный момент они представляются менее значимыми, чем в прошлом. Тем не менее, ответственные за принятие решений представители бизнеса не проявляют особого понимания в том, что касается требований о введении четырёхдневной недели с полной компенсацией заработной платы, которые выдвигают часть профсоюзов и СДПГ.

Ответы лидеров компаний на вопрос о том, насколько велики шансы на восстановление утраченной конкурентоспособности в ближайшее время, также отрезвляют, пишет немецкая газета. Прежде всего, лица, принимающие решения в деловом секторе, крайне скептически оценивают шансы на то, что это удастся. Только 17% из них верят в успех Германии в этой гонке на выбывание. В политических кругах уверенности больше, но и здесь пессимисты одерживают верх.

Соответственно, работу «светофорной» коалиции, от которой элиты поначалу ожидали многого, теперь оценивают критически. Подавляющее большинство руководителей предприятий (76%) считают, что политика немецкого правительства ослабляет Германию. Почти половина опрошенных ведущих политиков (47%) разделяют это убеждение. Одним из источников недовольства является обилие детальных регулирующих вмешательств со стороны государства, особенно в области энергетики, транспорта или занятости. Половина опрошенных считает, что государство вмешивается слишком активно.

Ренате Кёхер, глава социологического института Allensbach, отмечает, насколько эта критика противоречит мнению самой правящей коалиции. «В то время как в деловых кругах существует широкий консенсус относительно того, что регулирование является конкурентным недостатком, СДПГ, зелёные и СвДП утверждают, что их вмешательство полезно и удовлетворяет стремление к безопасности планирования», — сказала Кёхер в интервью Frankfurter Allgemeine. Однако подавляющее большинство опрошенных руководителей как из деловых, так и из политических кругов предпочитают вместо жёсткого государственного регулирования рыночные инструменты, например, установление цен на выбросы углекислого газа для борьбы с изменением климата.

Растущее разочарование «светофорной» коалицией связано прежде всего с энергетической политикой, которой недовольны три из четырёх респондентов, поясняет издание. В среднесрочной перспективе почти половина опрошенных опасается дефицита энергии. Особые сомнения вызывает электроснабжение. 53% руководителей опасаются, что быстро растущий спрос не сможет быть надёжно удовлетворён в ближайшие десять лет. Несмотря на эти сомнения и конкурентные преимущества высоких цен на энергоносители, две трети руководителей компаний видят больше возможностей, чем рисков от инвестиций в защиту климата и устойчивое развитие. И почти половина из них считает, что новое экономическое чудо, обещанное канцлером Олафом Шольцем благодаря инвестициям в защиту климата, вполне реально — в то время как экономисты предупреждают, что замена основного капитала сама по себе не гарантирует более высоких темпов роста.

Как подчёркивает Frankfurter Allgemeine, наибольшее неудовольствие у руководителей бизнеса вызывает министр по экономическим вопросам и изменению климата Роберт Хабек. Его оценивают как хорошо выполняющего свою работу только 24% опрошенных. Министр внутренних дел Нэнси Фезер, которая хочет стать премьер-министром Гессена, также продолжает подвергаться критике. Лишь треть опрошенных положительно оценивают её работу. Вероятно, это связано с тем, что 61% руководителей в сфере бизнеса не замечают прогресса в миграционных вопросах.

Лучше всего, по опросам, пока проявил себя новый министр обороны Борис Писториус. Однако и соперник Хабека, министр финансов Кристиан Линднер, добился значительных успехов. Последовательная позиция СвДП, под давлением которой спорные проекты зелёных в коалиции, такие как Закон об энергетике зданий, были скорректированы с точки зрения экономической рациональности, приносит свои плоды для руководителей бизнеса, считает Кёхер. Хотя СвДП часто ругают в СМИ как «оппозицию в правительстве», она получает признание со стороны глав немецкого бизнеса.

Причины разочарования в Хабеке убедительно разъясняются ответами на вопрос о том, достаточно ли его министерство учитывает интересы бизнеса. 76% ответили отрицательно. В этом отношении было разумно со стороны «светофора» сформулировать свою новую китайскую стратегию мягко, отмечает издание. Во всяком случае, большинство участников опроса однозначно отвергает государственный контроль за инвестициями частных компаний в Китай. За эти решения должны отвечать исключительно сами компании — этого требуют 90% опрошенных лидеров бизнеса и даже 70% представителей политической элиты.

Исследователь общественного мнения Кёхер призывает не только Хабека, но и правящую коалицию в целом серьёзно отнестись к опасениям лидеров бизнеса по поводу снижающейся конкурентоспособности Германии. «Важно дать бизнесу больше оснований для доверия к стране. Если правительство не примет своевременных мер, это может аукнуться ему на следующих выборах в Бундестаг», — отметила Кёхер в интервью Frankfurter Allgemeine.