FAZ: «сделано в ЕС» — Европу наводняют нелегальные сигареты местного производства

В ЕС выкуривается всё больше нелегальных сигарет, изготовленных непосредственно на его территории, сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine. Из-за их распространения правительства теряют миллиарды налоговых отчислений. Особенно много контрафактного и контрабандного табака, согласно недавнему исследованию, стекается во Францию.

Во Франции, где около 28% населения всё ещё курят, эта привычка обходится им дорого, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine. Пачка стоит более €10, что больше, чем в Германии или, например, в Швеции, где пачка по-прежнему продаётся примерно за €6. Однако в Швеции только около 5% населения по-прежнему курят сигареты, поэтому скандинавская страна скоро сможет официально называть себя «свободной от курения».

Франция также хочет добиться этого статуса, постоянно повышая налоги, которые должны удержать французских курильщиков от вредной привычки. Но пока что с этим не складывается — ни с точки зрения здоровья, ни с точки зрения доходов в государственную казну. Ведь далеко не каждая сигарета, выкинутая в пепельницу в уличных кафе, является законной, подчёркивает издание.

Напротив, потребление нелегальных сигарет во Франции выше, чем где бы то ни было в Европе. 16,9 млрд сигарет, выкуренных в стране, были произведены нелегально или ввезены контрабандой. По данным экономической консалтинговой компании KPMG, в 2022 году эта цифра будет ещё на 1,8 млрд сигарет больше, чем годом ранее. Согласно исследованию, ни в одной другой стране Европы не фиксируются такие высокие темпы роста. Для этого выбрасываемые пачки сигарет исследуются на предмет наличия в них контрабанды или незаконно изготовленных сигарет.

Между тем, контрафакт становится всё лучше и лучше. На дискуссии в Брюсселе Николя Отте, который борется с нелегальными сигаретами в табачной компании Philip Morris, демонстрирует пачку своей компании: почти идеальная подделка пачки Marlboro. По его словам, её выбросили недалеко от Брюсселя. Нелегально произведённые сигареты — не новость для Европы.

Вскоре после падения стены они массово продавались и в Берлине. Но в прошлом нелегальные сигаретные фабрики в основном находились за пределами ЕС и попадали на европейский единый рынок через Украину или Молдавию. Теперь они перемещаются ближе к потребителю в центре ЕС. Эксперты считают, что ограничения на поездки во время пандемии коронавируса и спецоперация России на Украине способствовали такому развитию событий.

Только в прошлом году было выявлено 143 нелегальных сигаретных фабрики в 18 странах международного сообщества, говорит Отте. В ходе международных операций с участием Европейского бюро по борьбе с мошенничеством в прошлом году в ЕС были изъяты 531 млн нелегальных сигарет, более 205 тонн табачного сырья и 65 тонн трубочного табака.

Ежегодное исследование KPMG, проведённое по заказу компании Philip Morris, показало, что в прошлом году в ЕС было потреблено 35,8 млрд нелегальных сигарет. В результате правительства потеряли €11,3 млрд налоговых поступлений, что на 8,5% больше, чем в 2021 году. Рост нелегального рынка в ЕС был частично обусловлен продолжающимся ростом потребления контрафактной продукции, которое достигло самого высокого уровня за всю историю наблюдений.

«Это действительно стало проблемой «сделано в ЕС»: контрафактные сигареты производятся, распространяются, продаются и потребляются в странах ЕС, подрывая усилия по сокращению и искоренению курения сигарет — и цели общественного здравоохранения в целом», — жалуется Грегуар Вердо, ответственный за внешние связи в Philip Morris International.

Согласно исследованию KPMG, Германия занимает пятое место по потреблению нелегальных сигарет. В прошлом году здесь было выкурено 1,7 млрд контрафактных или контрабандных сигарет — столько же, сколько и годом ранее. По данным исследования, снижение потребления нелегальных сигарет наблюдалось в Нидерландах. Здесь этот показатель снизился на 900 млн до 1,2 млрд нелегальных сигарет, сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine.