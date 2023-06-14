CBC News: в США миллиарды долларов коронавирусных пособий ушли мошенникам или потрачены впустую

По данным свежего расследования в США, более 280 миллиардов долларов из фонда помощи пострадавшим от коронавируса были украдены, ещё 123 миллиарда потрачены впустую или не по назначению. Как сообщает CBS News, при распределении средств обращали внимание лишь на скорость, а не на проверку личности получателя. Есть вероятность, что эта цифра не окончательная, так как разбирательства ещё продолжаются.

В то время, когда Америка пыталась справиться с переполненными больницами, закрытыми школами и предприятиями, тысячи мошенников лишали федеральное правительство миллиардов долларов из фонда помощи пострадавшим от COVID-19.

Это следует из расследования Associated Press. Их анализ показал, что более 280 миллиардов долларов из фонда чрезвычайного финансирования были потенциально украдены. Ещё 123 миллиарда — потрачены впустую или не по назначению. По данным Associated Press, общий ущерб составляет 10 процентов от 4,2 триллиона долларов, которые правительство Соединённых Штатов выделило на помощь пострадавшим от COVID.

Ко мне присоединяется Ричард Ларднер, один из журналистов, который помогал проводить это расследование. Ричард, в статье вы пишите, что «обман был слишком лёгким». Были случаи, когда деньги выплачивались на имена вроде Джон Доу (имя используется, когда человек неизвестен или анонимен. — ИноТВ). Почему же всё было настолько просто?

РИЧАРД ЛАРДНЕР, журналист: С самого начала приоритетом была скорость. Цель — поскорее раздать деньги. Это была практически беспрецедентная чрезвычайная ситуация национального масштаба. И было решено, что быстрая раздача денег важнее проверок, что они попали нужным людям или не к тем, кто хочет их украсть.

И можно ли было что-то сделать по-другому? Было ли что-то, что могло помочь избежать беспрецедентного объёма мошенничества или… Да, да, отвечайте.

РИЧАРД ЛАРДНЕР, журналист: Да, извините. Майкл Хоровитц, председатель федерального комитета по подотчётности в ответных мерах на пандемию и генеральный инспектор Министерства юстиции. У Министерства финансов есть база данных под названием «Не плати». Если там вбить имя, то можно узнать, является ли кто-то осуждённым преступником, или недобросовестным подрядчиком, или вообще кем-то, кто не должен получать деньги от правительства.





Так вот с самого начала они этого не делали. И Хоровитц сказал, что это не заняло бы много времени. Был выбор между скоростью или использованием таких вещей, как «Не плати», которые займут, допустим, недели или, не знаю, слишком долго. И тогда они не смогли бы оказать помощь достаточно быстро, но он (Хоровитц. — ИноТВ) с этим не согласен.

И какие последствия для людей, которые украли эти деньги?

РИЧАРД ЛАРДНЕР, журналист: Это всё ещё изучается. Есть интересный нюанс. Министерство юстиции сообщило нам, что на сегодняшний день обвинения предъявлены более 2200 обвиняемым. Ведутся тысячи расследований. В прошлом году конгресс одобрил, а Байден подписал увеличение срока исковой давности в преступлениях в рамках программы по управлению малым бизнесом с пяти до десяти лет.





И ведётся работа по увеличению срока давности с пяти до десяти лет в делах о мошенничестве со страхованием по безработице, а это был ещё один огромный источник мошенничества со средствами из фонда помощи во время пандемии. Так что федеральные следователи, прокуроры, генеральный инспектор будут очень заняты ещё очень долго.

Ричард, помогите мне разобраться. Куча денег ещё должна быть выплачена из той суммы, которая предназначалась на помощь во время пандемии COVID-19?

РИЧАРД ЛАРДНЕР, журналист: Да, да, ещё есть деньги. Не каждый доллар был сразу потрачен. Есть деньги, которые поступили туда, где требуется больше времени, чтобы их потратить. Так что подсчёты всё ещё ведутся. Конгресс распределил, а администрация одобрила более 5,2 триллиона долларов или немного больше. Но потрачено было, опять же по информации комитета по подотчётности, около 4,2 триллиона долларов. Эти цифры будут обновляться. Но на данный момент у них такие подсчёты.

Это был Ричард Ларднер, репортёр-расследователь из Associated Press. Большое спасибо, Ричард.

РИЧАРД ЛАРДНЕР, журналист: Вам спасибо.

Дата выхода в эфир 14 июня 2023 года.