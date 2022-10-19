The Washington Times: иностранные ОПГ украли у США миллиарды долларов коронавирусных пособий

Иностранные преступные группировки обокрали государственную систему выплат США и потратили деньги на наркотики и оружие, пишет The Washintgon Times. На фоне пандемии многие жители страны потеряли работу, и, чтобы избежать приостановки производств, правительство решило поддержать население выплатами пособий по безработице. Однако многие злоумышленники составляли фальшивые запросы на получение государственной помощи. Согласно данным американских госорганов, проверка лишь четырёх штатов выявила факты мошенничества на сумму $9,9 млрд.

По словам генерального инспектора Министерства труда США, преступные синдикаты обманули государственную систему выплат на миллиарды долларов в виде пособий по безработице. Бюджетные средства полагались для помощи людям, потерявшим работу из-за начала пандемии коронавируса. Как считает чиновник, мошенники потратили часть украденных денег на наркотики и оружие. «Преступные сообщества обнаружили, что мошенничество с выплатами по безработице — это преступление с низким уровнем риска и высоким вознаграждением», — заявил генеральный инспектор. Он также отметил, что почти 20% выплат, которые власти штата Калифорния произвели за первые шесть месяцев пандемии, были получены на основании фальшивых данных, пишет The Washington Times.

В управлении генерального инспектора министерства труда отказались комментировать такие преступления, сославшись на расследования министерства юстиции. Среди них было дело против банды Роблес Парк в Тампе, штат Флорида, члены которой признались в торговле наркотиками, участии в перестрелках и мошенничестве с пособиями по безработице. Используя украденные личные данные, преступники подали десятки заявок на получение выплат, в результате чего им перечислили более $420 тыс. В Нью-Йорке власти также предъявили обвинения 11 членам банды Ву по обвинению в подаче фиктивных заявлений о приёме на работу. Участникам ОПГ вменяется в вину использование более 800 украденных личных данных и мошенничество на сумму более $4 млн. Члены банды хвастались аферой в социальных сетях, показывая стопки наличных денег, сообщает издание.

Точная сумма короновирусной помощи, которая досталась не по адресу, возможно, никогда не будет известна, но следователи всё чаще устанавливают связи между преступными группировками и огромными суммами наличных денег. Особенно тревожным является тот факт, что деньги были украдены преступными сообществами, действующими за пределами США. Генеральный инспектор управления по делам малого бизнеса, который расследует две крупные программы этого агентства по борьбе с пандемией, недавно сообщил о выплатах кредитов на возмещение экономического ущерба в связи со стихийными бедствиями в размере $1,3 млрд. Средства были направлены лицам, подавшим заявки через интернет-соединения за пределами США. По словам генерального инспектора, хотя этот факт и не является нарушением сам по себе, местоположение иностранных подключений вызывает тревогу. По мнению аналитиков, учитывая преобладание противников Америки среди иностранных ОПГ, действующих в интернете, американские налогоплательщики могли финансировать операции, поддерживаемые Россией или Ираном, пишет The Washington Times.

Коронавирусные программы поддержки были особенно уязвимы перед мошенничеством по причине того, как конгресс и администрация Трампа разрабатывали и реализовывали их. Поскольку остановка производств угрожала ввергнуть экономику страны в депрессию, правительство решило, что скорость получения денег важнее, чем точность в том, кто именно их получит. Возможно, полный объём фиктивных платежей никогда не станет известен, однако следователи продолжают находить примеры вопиющего мошенничества. Сообщается, что по одному адресу, где находится дом с тремя комнатами, было доставлено более 90 заявок на пособие по безработице. Один человек подал 235 заявок в трёх штатах и ​​получил выплаты по 87 из них — все в Калифорнии. Он получил $1,6 млн до того, как штат Калифорния прекратил выплаты, спустя 164 дня после первого платежа, отмечает автор статьи.

Пособия по безработице во время пандемии финансировались федеральным правительством, но находились в ведении штатов, вдобавок к их обычным пособиям по безработице. Штаты просто не были готовы, и мошенникам в целом повезло.