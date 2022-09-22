CBS News: в США мошенники украли четверть миллиарда долларов у нуждающихся детей

В Соединённых Штатах выявили крупнейшую мошенническую схему по присваиванию денег налогоплательщиков, которые во время пандемии должны были пойти на продовольственные программы для детей. Вместо этого преступники положили в свой карман свыше $250 млн, потратив их на недвижимость, люксовые машины и драгоценности, сообщает CBS News.

НОРА О’ДОННЕЛ, ведущая CBS News: Сегодня федеральная прокуратура предъявила 47 людям обвинения в краже свыше 250 миллионов долларов для нуждающихся детей, которыми они набили свои собственные карманы. Корреспондент CBS Джефф Пегес сообщит новые подробности.

В Миннесоте сперва подозрения вызвали пачки денег, а потом — дорогостоящая недвижимость, машины и драгоценности. Сегодня следователи заявили, что всё это — результат махинаций, в результате которых у налогоплательщиков украли свыше 250 миллионов долларов.

ЭНДРЮ ЛЮГЕР, прокурор США: Из целью было получить как можно больше денег для себя, при этом притворяясь, что они кормят детей во время пандемии.

Начало махинации пришлось на первые месяцы 2020 года, когда стартовала программа, известная как «Накормить будущее» (Feeding our Future). Как утверждается, в рамках этой программы руководители поддельных продовольственных компаний или программ получали десятки миллионов долларов. На данный момент обвинение предъявлено 47 людям, включая исполнительного директора программы «Накормить будущее» Эйми Бок. Детей, которых, по их словам, они кормили, не существовало.

ДЖАСТИН КЭМБЕЛЛ, специальный агент Налогового управления США: Обвинение в этом деле пришло к заключению, что подсудимые предположительно забрали деньги, которые предназначались на еду для голодных детей, и вместо этого утолили свою собственную алчность.

С начала пандемии выделенная правительством финансовая поддержка стала привлекать мошенников, которые щедро тратили эти деньги на люксовые автомобили и поместья. Ричарда Айвазяна приговорили к 17 годам тюрьмы за семейную мошенническую схему, благодаря которой он обманным путём получил десятки миллионов долларов из средств налогоплательщиков. Рэпер Фонтрелл Антонио Бейнс a.k.a. Nuke Bizzle даже похвастался организованной преступной группой по получению господдержки для безработных в одной из своих песен, после чего признался в мошенничестве на федеральном уровне.

ДЖЕФФ ПЕГЕС, корреспондент CBS по судебным делам: Минюст уже конфисковал около 1,3 миллиарда долларов из фондов господдержки, которые пытались присвоить преступники. Однако, Нора, следователи продолжают расследование в отношении 8 миллиардов долларов.

НОРА О’ДОННЕЛ: Такое вопиющее дело о мошенничестве. Джефф Пегес, спасибо.