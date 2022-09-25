ABC News: американцы украли у государства пособий по безработице на $45 млрд

В США более тысячи человек привлечены к уголовной ответственности за мошенничество на сумму около $45 млрд, сообщает ABC News. Выделенные государством средства предназначались для помощи гражданам, которые потеряли работу из-за пандемии. Злоумышленники составляли фальшивые запросы на получение средств поддержки со стороны государства, оформляя их среди прочего на умерших и заключённых.
Американцы обманули правительство примерно на 45 миллиардов долларов в виде пособий по безработице во время пандемии. К нам присоединяется ведуший журналист-расследователь Аарон Катерски. Доброе утро, Аарон.
ААРОН КАТЕРСКИ, корреспондент ABC News:Доброе утро, Майкл. Просто поразительно: когда из-за пандемии более 20 миллионов американцев потеряли работу, конгресс выделил деньги на поддержку, однако преступники увидели возможность заработать, и теперь нам стало известно, что 45 миллиардов долларов были похищены в результате мошенничества. Пособия по безработице выплачивались умершим, заключённым и людям, которые подавали заявления с использованием сомнительных адресов электронной почты, а также выплаты осуществлялись одним и тем же лицам в разных штатах. В управлении генерального инспектора министрества труда заявили, что размер мошенничесвта с пособиями по безработице на 45 миллиардов долларов в три раза превышает более ранние оценки. В настоящее время более тысячи человек привлечены к уголовной ответственности за мошенничество по отношению к государственной системе выплат. По словам генерального инспектора, это продолжается до сих пор, потому что, несмотря на неоднократные предупреждения, у государства всё ещё нет технических возможностей для определения того, выплачиваются ли пособия в необходмых объёмах людям, которые действительно в них нуждаются.
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