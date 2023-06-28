Le Monde: в США мошенники во время пандемии могли украсть $200 млрд

Во время эпидемии COVID-19 Соединённые Штаты могли потерять $200 млрд — в два раза больше, чем предполагалось до этого, приводит Le Monde выводы Управления по делам малого бизнеса. Таким образом, из-за ослабления контроля на фоне пандемии в руках мошенников могло оказаться 17% всех средств, направленных на поддержку экономики.

В США могли разворовать свыше $200 млрд, предназначенных для поддержки малого и среднего бизнеса во время пандемии, пишет Le Monde со ссылкой на Управление по делам малого бизнеса (SBA). Согласно опубликованного во вторник докладу, это составляет «по крайней мере 17 процентов» от общей суммы в $1200 млрд, одна часть которой выплачивалась в виде кредитов со льготным периодом, а другая — в виде помощи для поддержания зарплат.

Новая сумма украденных денег значительно превышает предварительные оценки: в конце 2022 года предполагали, что в руках мошенников оказалось около $100 млрд. Такие большие потери контролирующий орган объясняет «ослаблением или приостановкой необходимых в обычное время проверок для предотвращения случаев мошенничества»: во время пандемии коронавируса Управление по делам малого бизнеса пыталось быстро распределить финансовую помощь предприятиям, оказавшимся в сложной ситуации. В докладе подчёркивается, что такие выплаты казались «лёгкими деньгами», которые на фоне пандемии «привлекли значительное число мошенников».

В SBA напоминают, что часть полученных обманным путём средств ($30 млрд) удалось вернуть. Тем не менее, обвинения предъявили более тысячи человек, арестовали свыше 800 участников махинаций, среди которых 500 признали виновными в разворовывании бюджетных фондов. Авторы доклада указывают, что более десятка расследований всё ещё продолжаются, поэтому общая сумма похищенных денег «может возрасти». При этом отмечается, что в докладе учитывались «возможные», а не «вероятные» случаи мошенничества, и поэтому окончательная цифра финансовых потерь автоматически выросла.

В то же время Управление по делам малого бизнеса говорит об «определённом улучшении контроля со временем» и напоминает, что «86 процентов возможных махинаций произошло в течение первых девяти месяцев», то есть до ужесточения правил. Наконец, рассказывает Le Monde, в SBA предположили, что число хищений может быть меньше, чем предполагается: согласно другим данным, «только 12 процентов заёмщиков не начали возвращать деньги в установленный срок», потому что некоторые из них руководили «настоящими предприятиями, которые не пережили пандемии».