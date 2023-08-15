Fox News: экономическая политика Байдена вынуждает американцев жить «от зарплаты до зарплаты»

Сомнительные действия Байдена в сфере экономики американцы описывают новым словом — «байденомика», отмечает Fox News. Растущая инфляция, снижение заработной платы, рост цен на топливо, постоянные долги — именно так характеризуют ситуацию жители США. По их словам, людям «больно, тяжело и страшно», но Байден продолжает закрывать глаза на кризис в стране.

С реакцией — ведущий самого рейтингового шоу на телеканале Fox Business Ларри Кадлоу. Одно слово, один вопрос. «Байденомика»?

ЛАРРИ КАДЛОУ, ведущий, экс-директор Национального экономического совета США: Сейчас меня беспокоит не потребительский долг. Потребители умны, и у них много чистых активов. Это «байденомика» разрушает нашу энергетику. Мы снова возвращаемся к нефти, снова 84 доллара. Бензин на заправке — четыре доллара.

84 доллара за баррель?

ЛАРРИ КАДЛОУ: 84 доллара за баррель. Галлон бензина вам обойдётся в 4 доллара. Он (Байден. — ИноТВ) слишком занят просмотром прогноза погоды… Понимаете, нельзя тратить, облагать налогами и регулировать экономику так, как это делает он, и при этом ожидать экономического роста. Уж поверьте мне. Рост — это всё. Я сторонник экономики предложения. Экономика должна расти на 3-4 процента и более. Что произошло за последние шесть кварталов, 18 месяцев? Экономический рост составил 1,3 процента. В этом и заключается проблема экономики. Нет потенциала для роста. Люди совсем обескуражены. У нас нет возможностей подниматься по карьерной лестнице. Это самая большая проблема на сегодняшний день.

Позвольте мне спросить вас вот о чём. 61 процент американцев (а я, кстати, начинал свою взрослую жизнь именно так) живут от зарплаты до зарплаты. Они живут от зарплаты до зарплаты! Для многих людей это больно, тяжело и страшно. Среднестатистический американец имеет долг в размере 54 тысяч долларов. Это огромные деньги для людей, которые действительно еле-еле сводят концы с концами.

ЛАРРИ КАДЛОУ: Проблема заключается в том, что доходы населения выросли, но инфляция выросла ещё больше. Годовой уровень инфляции снизился с высокой отметки — 9 процентов. Но фактически с момента инаугурации Байдена инфляция выросла на 16 процентов. Индекс потребительских цен. Энергоносители подорожали более чем на 30 процентов. Бакалейные товары — на 20 процентов. Вот что имеет значение. Реальная заработная плата снижается. Именно это наносит ущерб экономике. А он подавляет возможности своим чрезмерным регулированием и чрезмерным налогообложением. Нам нужно, чтобы экономика выросла на 3-4 процента, чтобы решить проблемы социального обеспечения и медицинского страхования, а также разрешить проблемы долгов. Рост — это всё.

И энергетическое доминирование. Мы могли бы быть страной, богатой энергоресурсами, и высасывать жизненные силы из мира.

ЛАРРИ КАДЛОУ: Конечно. А он берёт взятки. Все они производят ископаемое топливо, каждая из этих подкупленных стран производит ископаемое топливо. Он продаёт Америку за 30 миллионов долларов.

Мы делаем наших врагов богатыми. Как это глупо.

ЛАРРИ КАДЛОУ: Да, это так. И в этом тоже проблема.

Дата выхода в эфир 13 августа 2023 года.