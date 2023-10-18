Американский эксперт: Россия и Китай устраняют ущерб, нанесённый миру Соединёнными Штатами

В мире разворачивается битва между однополярностью, проповедуемой США, и многополярным устройством, сторонниками которого выступают Россия и Китай, заявил в интервью YouТube-каналу Danny Haiphong эксперт по геополитике Брайан Берлетик. По его словам, Пекин и Москва исправляют ущерб, нанесённый Америкой бедным странам, помогая им развиваться, США же только распространяют ложь и дестабилизируют обстановку в собственных интересах.

Существует огромная разница между тем, что делают Китай и Россия с их многополярностью, и однополярным миром во главе с США. Мы наблюдали, как эта многополярность разворачивалась в течение десятилетий, мы можем видеть, какова его цена для планеты. Мы также можем видеть, что делают Китай и Россия. Они устраняют большую часть ущерба. Они буквально устраняют ущерб, нанесённый Соединёнными Штатами, — они убирают сброшенные американцами неразорвавшиеся снаряды, чтобы затем построить первую в стране железную дорогу, чтобы вывести эту обедневшую, не имеющую выхода к морю страну, которую бомбили миллионами снарядов, сбросили на неё миллионы тонн боеприпасов… теперь они строят через эту страну железную дорогу, соединяют этих людей, способствуют развитию туризма, доставляют их сельхозпродукцию на рынки Китая, а в конечном счёте и на оставшуюся часть Таиланда.

Я хочу сказать, что это не такая уж сложная задачка. Вот почему, когда США говорят, что будут конкурировать с инициативой «Один пояс — один путь», как я уже говорил, речь идёт не о конкуренции. Что они имеют в виду, так это то, что они снова будут отравлять людей ненавистью к Китаю с помощью лжи, финансирования активистов и оппозиционных групп, которые бы противостояли ему, или даже путём физического разрушения инфраструктуры.

Вот что за битва разворачивается на наших глазах по всему миру. Прокси-война на Украине против России — часть этой битвы. Конфликт, в центре которого находится Тайвань, — также часть этой битвы. Южно-Китайское море тоже. Это относится и ко всем политическим кризисам, которые я освещаю здесь, в Юго-Восточной Азии — всё связано с одним-единственным, наверное, можно сказать, геополитическим сражением между однополярностью и многополярностью.

Дата выхода в эфир 17 октября 2023 года.