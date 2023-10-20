WION: конфликт на Украине стимулирует развитие деловых связей России и Китая

На фоне замораживания связей со странами Запада после обострения конфликта на Украине российско-китайские отношения продолжают активно развиваться. Об этом свидетельствуют и новые двусторонние соглашения, которые были заключены в рамках недавних встреч в Пекине, передаёт WION.
Россия продолжает сталкиваться с холодным отношением со стороны Запада в дипломатической и экономической сфере после обострения конфликта на Украине. Однако её отношения с Китаем становятся ещё более прочными.
На полях недавно завершившегося форума «Один пояс — один путь» российская компания заключила колоссальную сделку стоимостью 26 миллиардов долларов на экспорт в Китай 70 миллионов тонн зерновых, зернобобовых и масляничных культур, что подчёркивает масштабы двусторонней торговли между этими соседними странами.
Взгляните на эти цифры на своих экранах: объёмы двусторонней торговли между Китаем и Россией в 2022 году достигли рекордного уровня в 190 миллиардов долларов. Это означает существенный рост на 30 процентов по сравнению с 2021 годом.
И фактически, в нынешнем году показатели превысят эту цифру, поскольку уже к августу общий объём торговли достиг 155 миллиардов долларов. Ожидается, что он преодолеет отметку в 200 миллиардов долларов в этом году.
За первые восемь месяцев 2023 года двусторонняя торговля выросла на 32 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас на долю Китая приходится около половины всего российского импорта — это гораздо больше, чем до украинского конфликта, когда этот показатель составлял около одной четверти.
Это включает также всплеск экспорта из Китая в Россию: за год его объёмы подскочили на 63,2 процента и достигли 71,8 миллиарда долларов. В то время как российский импорт в Китай вырос на скромные 13,1 процента — до 83,3 миллиарда долларов, что означает около 11 миллиардов долларов профицита в пользу Китая.
Но учитывая, что Россия продолжает сталкиваться с санкциями, а Китай стремится утвердить за собой место в мировой экономике, интересно будет посмотреть, как их отношения будут дальше развиваться в ближайшие годы.
Член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что правительству США следует тратить больше денег на психическое здоровье американцев, нежели на финансовую помощь Украине.
Cтарший советник премьер-министра Израиля Марк Регев заявил в интервью телеканалу Fox News, что сектор Газа «будет совсем другим» после окончания боевых действий Израиля против радикального палестинского движения ХАМАС.
Старший советник премьера Израиля Биньямина Нетаньяху Марк Регев заявил в интервью телеканалу Sky News, что Израиль ещё не призвал эвакуироваться крупнейшую больницу в секторе Газа «Аль-Шифа», на территории которой, по мнению израильских властей, расположен командный центр палестинского движения ХАМАС.