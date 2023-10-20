WION: конфликт на Украине стимулирует развитие деловых связей России и Китая

На фоне замораживания связей со странами Запада после обострения конфликта на Украине российско-китайские отношения продолжают активно развиваться. Об этом свидетельствуют и новые двусторонние соглашения, которые были заключены в рамках недавних встреч в Пекине, передаёт WION.

Россия продолжает сталкиваться с холодным отношением со стороны Запада в дипломатической и экономической сфере после обострения конфликта на Украине. Однако её отношения с Китаем становятся ещё более прочными.



На полях недавно завершившегося форума «Один пояс — один путь» российская компания заключила колоссальную сделку стоимостью 26 миллиардов долларов на экспорт в Китай 70 миллионов тонн зерновых, зернобобовых и масляничных культур, что подчёркивает масштабы двусторонней торговли между этими соседними странами.



Взгляните на эти цифры на своих экранах: объёмы двусторонней торговли между Китаем и Россией в 2022 году достигли рекордного уровня в 190 миллиардов долларов. Это означает существенный рост на 30 процентов по сравнению с 2021 годом.



И фактически, в нынешнем году показатели превысят эту цифру, поскольку уже к августу общий объём торговли достиг 155 миллиардов долларов. Ожидается, что он преодолеет отметку в 200 миллиардов долларов в этом году.



За первые восемь месяцев 2023 года двусторонняя торговля выросла на 32 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас на долю Китая приходится около половины всего российского импорта — это гораздо больше, чем до украинского конфликта, когда этот показатель составлял около одной четверти.



Это включает также всплеск экспорта из Китая в Россию: за год его объёмы подскочили на 63,2 процента и достигли 71,8 миллиарда долларов. В то время как российский импорт в Китай вырос на скромные 13,1 процента — до 83,3 миллиарда долларов, что означает около 11 миллиардов долларов профицита в пользу Китая.



Но учитывая, что Россия продолжает сталкиваться с санкциями, а Китай стремится утвердить за собой место в мировой экономике, интересно будет посмотреть, как их отношения будут дальше развиваться в ближайшие годы.



Дата выхода в эфир 19 октября 2023 года.