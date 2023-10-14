Reuters: торговля России и Китая растёт, несмотря на неодобрение Запада

Двусторонняя торговля между Китаем и Россией выросла и достигла в сентябре рекордных значений — $21,18 млрд, сообщает Reuters. Причём специалисты отмечают, что импорт и экспорт растут высокими темпами, и это видно, даже если сравнивать показатели сентября и августа.

Рост взаимной торговли Китая с Россией в сентябре ускорился по сравнению с августом, если сравнивать эти показатели с сентябрём и августом прошлого года соответственно. Как отмечает Reuters, Китай стремится наладить с Россией более глубокие торговые связи, несмотря на неодобрение Запада.



Китайские поставки в Россию выросли на 21% до уровня $9,6 млрд по сравнению с сентябрём прошлого года. В августе этот показатель составлял 16%, показали расчёты Reuters.



Импорт из России вырос на 8% — до $11,53 млрд в сентябре по сравнению с сентябрём 2022 года. В августе этот показатель составлял 3%.



В итоге объём двусторонней торговли в сентябре вырос до $21,18 млрд. Как отмечает автор статьи, это рекорд с февраля 2022 года.



Reutets пишет, что в условиях западных санкций Россия обратилась к Китаю за экономической поддержкой, получая выгоду от китайского спроса на нефть, газ и зерно. В сентябре министр торговли Китая заявил, что экономическое и торговое сотрудничество двух стран углубилось и стало более прочным.



На следующей неделе президент России Владимир Путин планирует посетить китайский экономический форум, отмечает Reuters.