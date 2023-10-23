Fox News: не услышал вопрос — Белый дом вновь отказался от заявления Байдена

Президент Джо Байден утвердительно ответил на вопрос журналистов, отложит ли Израиль наземную операцию в Газе до тех пор, пока США не вызволят заложников. Позже Белый дом отозвал это заявление, уточнив, что Байден не расслышал вопрос. Как отметил в эфире телеканала Fox News член палаты представителей от Республиканской партии Майкл Уолтц, следующим президентом должен стать Дональд Трамп, чтобы Белому дому больше не пришлось отказываться от слов американского лидера.

ЖУРНАЛИСТ: Как прошла ваша беседа с освобождёнными американцами?

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Всё прошло отлично.

ЖУРНАЛИСТ: Израиль отложит наземную операцию, пока вы не вызволите заложников?

ДЖО БАЙДЕН: Да.

Что ж, президент Байден вчера вечером, по-видимому, призвал Израиль приостановить свою наземную операцию после освобождения ХАМАС двух американских заложников.

Да ладно, мы не должны задавать ему вопросы, пока он поднимается по лестнице.

Он не может делать два дела одновременно.

Разумеется, Белый дом незамедлительно отозвал эти заявления, отметив, цитата: «Президент был далеко. Он не слышал вопрос. Вопрос прозвучал так: «Хотели бы вы, чтобы было освобождено больше заложников?» Больше он ничего не комментировал».

Со своим комментарием конгрессмен от Республиканской партии, член комитета по вооружённым силам и комитета по иностранным делам палаты представителей и друг нашего шоу Майкл Уолтц. Конгрессмен, что вы думаете об этой ситуации? И насколько это опасно, если президент страны отказывается от весьма важной информации? Это происходит не в первый раз.

МАЙКЛ УОЛТЦ, член палаты представителей от Республиканской партии: Нет, не в первый. И происходит это во время, когда весь мир должен видеть силу и должен видеть ясность, а американский народ должен понимать, в чём состоит видение и как это всё будет происходить, учитывая, что первостепенной задачей главнокомандующего является обеспечение нашей безопасности.

Наш главнокомандующий должен быть в центре внимания ежедневно, если не несколько раз в день. И им придётся всё время сажать его на самолёт как можно быстрее — может, ему предоставят короткий трап, уж не знаю.

Поэтому мы ждём не дождёмся ноября 2024 года. Нам нужно вернуть президента Трампа. Тогда ничего подобного бы не произошло…

Полностью поддерживаю.

МАЙКЛ УОЛТЦ: И если бы он был президентом, мы бы точно знали его позицию и позицию Америки. И я гарантирую, что никто в Белом доме не отказывался бы от слов и не приспосабливался бы к тому, что он преподносит миру.

Дата выхода в эфир 21 октября 2023 года.